Władze klubu ligi futbolu amerykańskiego NFL New York Jets zwolniły trenera Adama Gase'a. W tym sezonie nowojorczycy wygrali zaledwie dwa z 16 spotkań, zaś efekt dwuletniej pracy tego szkoleniowca to tylko dziewięć wygranych w 32 spotkaniach.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. NFL. Tom Brady w ogniu krytyki. Próbuje wzbogacić się na pandemii. Wideo INTERIA.TV

Gase dowiedział się o zakończeniu współpracy po niedzielnej przegranej z New England Patriots 14:28.

Reklama

To był fatalny sezon dla Jets, którzy ponieśli 13 porażek z rzędu, a złą serię przełamali dopiero pod koniec roku wygrywając z Los Angeles Rams 23:20 i Cleveland Browns 23:16.



Ale wcale ich fatalny bilans gier 2-14 nie był najgorszy w obecnych rozgrywkach, Jacksonville Jaguars mają 1-15.



Nie zmienia to jednak faktu, jak podkreślają amerykańskie media, że trener Gase to jeden z najgorszych szkoleniowców w 60-letniej historii New York Jets (początkowo grali jako Titans). Słabszy od niego - z trenerów pracujących z drużyną więcej niż jeden sezon - był Rich Kotite (4-28).



Ostatni raz zespół Jets wystąpił w play off NFL w 2010 roku.



Najlepszy bilans w rozgrywkach zasadniczych 2020/2021 uzyskali Kansas City Chiefs 14-2. W decydującej części ligi wystąpią także m.in. Cleveland Browns. To ich pierwszy awans do play off od 2002 roku.



Finał ligi NFL, czyli Super Bowl, odbędzie się 7 lutego w Tampie na Florydzie.