Wychowanie kibica od najmłodszych lat - to cel wielu organizacji sportowych. National Football League robi rewolucyjny krok w tym kierunku. Jeden z meczów playoffs, fazy która rozpocznie się w styczniu, zostanie pokazany w Stanach Zjednoczonych przez telewizję Nickelodeon - w wersji specjalnie dla młodych widzów.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wielki gest byłej gwiazdy NFL. Wspomógł kelnerów dużym napiwkiem. Wideo INTERIA.TV

Prawa do najbogatszej ligi posiada inna stacja tej samej amerykańskiej grupy medialnej - CBS. W niedzielę 10 stycznia, o 22:30 czasu polskiego, mecz playoffs pokaże zarówno ona jak i Nickelodeon. Transmisje te będą się znacznie różnic oprawą.



Dwójka młodych aktorów kojarzona z występów w seriach dla młodych widzów ("All That" i "Unfiltered") będzie miała swój udział w tej pionierskiej produkcji. Gabrielle Nevaeh będzie partnerowała doświadczonym komentatorom, a Lex Lumpkin wcieli się w rolę reportera.



Znana, także polskim dzieciom, postać - SpongeBob Kanciastoporty - również będzie miała swoją rolę do odegrania. Mecz poprzedzi bowiem 30-minutowe show prowadzonę przez linebackera Denver Broncos Vona Millera. Zostaną tam pokazane najlepsze sportowe fragmenty z filmów tego popularnego bohatera.

Reklama

Szef CBS Sports Sean McManus powiedział, że dodanie transmisji realizowanej specjalnie z myślą o o rodzinach z dziećmi było już dyskutowane na etapie negocjacji umowy z ligą. - W tej samej chwili, kiedy powiedzieliśmy o tym NFL, to oni zapalili się do tego pomysłu - powiedział McManus. - Ich celem jest bowiem dotarcie do młodszej i bardziej zróżnicowanej grupy odbiorców.

CBS ma już za sobą próbę. Podczas meczu 6 grudnia pomiędzy Green Bay Packers a Philadelphia Eagles, specjaliści od animacji Nickelodeon byli w stanie dołożyć coś od siebie do grafik oraz diagramów wyjaśniających poszczególne akcje podczas spotkania.