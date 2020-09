Jeden z najlepszy zawodników w historii NFL Joe Montana przeżył chwile grozy w swoim domu w Malibu. Kobieta włamała się do posiadłości i chciała porwać jego wnuka. Montana wraz z żoną uratowali dziecko.

Do zdarzenia doszło w sobotę, ale sprawa wyszła na jaw dzień później. Montana zeznał, że jego 9-miesięczny wnuk spał w kojcu, kiedy nieznana kobieta wtargnęła do ich domu w Malibu i chwyciła dziecko.



Były zawodnik NFL wraz z żoną stanęli twarzą w twarz z porywaczką. Wykazali się zimną krwią i opanowaniem. Próbowali załagodzić sytuację i poprosili kobietę o oddanie wnuka. Według policjantów, wywiązała się szarpanina. Jennifer Montanie udało się wyrwać dziecko z rąk kobiety, która rzuciła się do ucieczki. Szybko jednak została zatrzymana. Sodsai Dalzell zostanie oskarżona o porwanie i włamanie.



"Straszna sytuacja, ale jestem wdzięczny, że wszystko dobrze się skończyło. Doceniamy obecnie poszanowanie naszej prywatności" - napisał Montana na Twitterze.

Funkcjonariusze odmówili ujawnienia dalszych informacji, twierdząc, że śledztwo jest w toku.



Montana skończył sportową karierę w 1994 roku. Przez 13 lat bronił barw w San Francisco 49ers, z którym cztery razy wygrał Super Bowl.



Uważany jest za jednego z najwybitniejszych zawodników w historii NFL. Trzykrotnie został wybierany MVP finału, sześciokrotny uczestnik meczu gwiazd, dwukrotnie uznany najlepszym zawodnikiem ligi. Występował na pozycji quarterbacka (rozgrywającego).