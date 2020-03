NFL. Chandler Jone ufundował 150 tys. posiłków dla banków żywności

Występujący w lidze futbolu amerykańskiego NFL Chandler Jone ufundował 150 000 posiłków dla rodzin zmagających się ze skutkami pandemii koronawirusa. Dar zawodnika Arizona Cardinals trafi do banków żywności w tym stanie oraz w jego rodzinnym mieście Endicott.

"Żyjemy obecnie w naprawdę trudnych czasach i ważne jest dla mnie to, by wykonać swoje zadanie i pomóc ludziom w Arizonie oraz w moich rodzinnych stronach. Wiele osób jest teraz w potrzebie i wszystko, co jesteśmy w stanie zrobić dla nich jako społeczeństwo, jest cenne" - podkreślił 30-letni Jone.

Według oficjalnych danych, w USA wykryto ponad 68 tys. przypadków zakażenia koronawirusem, a liczba zmarłych przekroczyła 1000.



Pierwszą zarażoną osobą w środowisku NFL był trener New Orleans Saints Sean Payton, który sam poinformował o pozytywnym wyniku badania.

Zdjęcie Zawodnicy Arizona Cardinals / AFP