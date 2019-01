NFL. 35 tysięcy kibiców pożegnało New England Patriots przed Super Bowl

35 tysięcy kibiców żegnało na stadionie w Foxborough zespół New England Patriots przed... wylotem do Atlanty na niedzielny Super Bowl. W finale ligi futbolu amerykańskiego NFL "Patrioci" zagrają w Atlancie z Los Angeles Rams.

"To niesamowite. Tłum jest przeogromny. To największe zwycięstwo, jakie odnieśliśmy" - powiedział na stadionie słynny trener New England Bill Belichick, cytowany przez portal espn.com.

Z entuzjazmem o fanach wyrażali się także zawodnicy oraz właściciele klubu Robert i Jonathan Kraftowie, którzy w tym roku obchodzą 25-lecie zakupu zespołu Patriots. Dziękowali kibicom za wsparcie, jakie otrzymał klub przez te lata. Ekipa ze stanu Massachusetts sześciokrotnie zdobyła mistrzostwo NFL (2001, 2003, 2004, 2014, 2016, 2017).

53. Super Bowl odbędzie się 3 lutego. Patriots do finału awansowali już po raz jedenasty i trzeci z rzędu, a Rams zagrają w nim po raz czwarty. Drużyny spotkały się już w Super Bowl w 2002 roku. Wówczas Rams, którzy siedzibę mieli w St. Louis, ulegli Patriots 17:20.