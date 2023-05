Następna dyscyplina otwiera drogę do powrotu Rosjan. Władze zadecydują

Organ zarządzający badmintonem utorował w środę drogę rosyjskim i białoruskim graczom do powrotu do rywalizacji po tym, jak zostali wykluczeni z powodu inwazji Moskwy na Ukrainę. Federacje sportowe na niewiele ponad rok przed igrzyskami olimpijskimi w Paryżu muszą decydować, co zrobić ze sportowcami z krajów-agresorów.