Nareszcie! Paryż zdobyty. Polska rekordzistka z kwalifikacją olimpijską

Podczas porannej sesji Aleksandra Mirosław pokonała ściankę w czasie 6,24 s . Oznaczało to kolejny w jej wykonaniu rekord świata. Poprzedni również należał do niej. Został ustanowiony w kwietniu w Seulu i był gorszy ledwie o 0,01 s .

Lublinianka to dwukrotna mistrzyni świata i trzykrotna brązowa medalistka MŚ. Ma na koncie również dwa złote i jeden srebrny krążek mistrzostw Europy. Wydawało się, że uzyskanie kwalifikacji olimpijskiej do Paryża to tylko kwestia czasu. Długo przyszło nam jednak czekać na potwierdzenie supremacji 29-latki.