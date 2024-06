Największy sukces Polek od lat. W finale faworytki zmiotły Biało-Czerwone

W 1/8 finału Polki miały wolny los. W ćwierćfinale nasze panie pokonały Ukrainę 28:22. W półfinale Biało-Czerwone okazały się lepsze o jedno trafienie od Francuzek. Przed ostatnią walką nasze florecistki przegrywały 31:34, ale wtedy do akcji wkroczyła brązowa medalistka z turnieju indywidualnego Julia Walczyk-Klimaszyk . Pokonała ona Francuzkę Pauline Ranvier 10:6 i dała naszej drużynie wygraną 41:40.

W finale Polki zmierzyły się z mistrzyniami olimpijskimi Włoszkami. Dla naszych pań to był pierwszy mecz o złoty medal od 21 lat. Nasze florecistki największe sukcesy odnosiły lata temu. W 2000 roku Polki były wicemistrzyniami olimpijskimi. Na koncie mają dwa tytuły mistrzyń świata (2003 i 2007), a także srebro z tej imprezy (2010). Z mistrzostw Europy Polki po raz ostatni przywiozły medal w 2006 roku. W finale ostatni raz były w 2003 roku. Sięgnęły wówczas po raz drugi w historii po złoto ME. Pierwszy raz zrobiły to rok wcześniej.