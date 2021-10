W poprzednich rundach najlepszy polski szachista przegrał z mistrzem świata Norwegiem Magnusem Carlsenem, Tejmurem Radżabowem z Azerbejdżanu i Francuzem Maxime'em Vachier-Lagrave, a pokonał Holendra Anisha Giriego, Szachrijara Mamiedjarowa z Azerbejdżanu, Lewona Aroniana z Armenii i Rosjanina Władimira Artemiewa.

W niedzielnym meczu z So zremisował wszystkie cztery pojedynki w tempie 15 minut plus 10 sekund. W dogrywkowych partiach błyskawicznych (tempo 5 plus 3), przegrał czarnymi i podzielił punkt białymi.

W innych spotkaniach 8. rundy trzeciej porażki w finałowym turnieju, a drugiej z rzędu doznał lider klasyfikacji Carlsen, który już w sobotę zapewnił sobie zwycięstwo w całym cyklu. Pokonał go Aronian 3:1. Ponadto Radżabow wygrał z Mamiedjarowem 2,5:1,5, Giri w takim samym stosunku pokonał Vachier-Lagrave'a, a Amerykanin Hikaru Nakamura zwyciężył po dogrywce Artemiewa 3,5:2,5.

Duda, który po dziewięciu wcześniejszych turniejach zajmował 16. miejsce w klasyfikacji CCT, otrzymał od organizatorów imprezy tzw. dziką kartę. W ostatnim meczu zmierzy się w poniedziałek z Nakamurą. Polak, Giri i Carlsen grają w finałowym turnieju w studio w Oslo. Pozostali rywalizują, tak jak dotychczas, we własnych domach.

W klasyfikacji po ośmiu rundach prowadzi Carlsen - 28,5 pkt (przed turniejem szachistom przypisano punkty za dotychczasowe osiągnięcia w cyklu), który już zapewnił sobie 100 tys. dolarów premii za zwycięstwo w turnieju i tytuł najlepszego zawodnika sezonu w rywalizacji online.

Jan-Krzysztof Duda jest dziewiąty

Kolejne lokaty zajmują Radżabow - 24 i So - 23,5. Duda z dorobkiem 12 pkt pozostaje na dziewiątym miejscu. Do ósmego Vachier-Lagrave'a traci półtora punktu. Ostatniego Mamiedjarowa Polak wyprzedza o 2,5.

Meltwater Champions Chess Tour, czyli organizowana przez Play Magnus Group szachowa Liga Mistrzów, z sumą nagród 1,64 mln dolarów, składa się z 10 imprez rozgrywanych w kolejnych miesiącach.

W finałowym turnieju suma wynosi 300 tys. dolarów. 10 uczestników rozgrywa ze sobą mecze każdy z każdym, w których za zwycięstwo w czterech partiach lub szybsze przyznawane są trzy punkty, a za wygraną po dogrywkach - dwa dla triumfatora i jeden dla pokonanego. Impreza zakończy się w poniedziałek.