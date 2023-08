Nie żyje Bray Wyatt. Był mistrzem WWE, miał 36 lat i czwórkę dzieci

Po raz ostatni widzowie mieli okazję go oglądać w lutym tego roku , później czekała go przymusowa przerwa spowodowana stanem zdrowia . Z pojawiających się doniesień można było wywnioskować, że niedługo będzie w stanie wrócić do ringu, niestety rzeczywistość okazała się bardzo przykra. W nocy z czwartku na piątek czasu polskiego obecny dyrektor operacyjny WWE Paul Lavesque (były zawodnik znany jako Triple H) poinformował o śmierci zawodnika. "Właśnie otrzymałem telefon od członka Galerii Sław WWE Mike'a Rotundy, który poinformował nas o tragicznej wiadomości, że nasz dożywotni członek rodziny WWE Windham Rotunda - znany również jako Bray Wyatt - niespodziewanie zmarł dziś rano. Nasze myśli są z jego rodziną i prosimy, aby wszyscy szanowali w tej chwili swoją prywatność " - przekazał Lavesque.

Jak na razie nie ma oficjalnych informacji co do przyczyn śmierci zawodnika, a te nieoficjalne przybliża Sean Ross Sapp, dziennikarz zajmujący się profesjonalnym wrestlingiem. Według jego informacji stan zdrowia Rotundy pogorszył się na początku roku, po tym, jak sportowiec zachorował na koronawirusa. To miało pogłębić jego problemy z sercem. "Otrzymałem pozwolenie na ujawnienie, że na początku tego roku Windham Rotunda (Bray Wyatt) zachorował na Covid-19, który zaostrzył problemy z sercem. Odnotowano duży postęp w kierunku powrotu i powrotu do zdrowia. Niestety dzisiaj doznał zawału serca i zmarł" - czytamy.