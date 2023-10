Na jej cierpienie patrzył cały świat. Efektowny powrót mistrzyni. Zadziwiająca Polka

W sumie tytułów mistrzyni świata zgromadziła aż 19. Do tego dochodzą cztery olimpijskie złota z Rio de Janeiro, a także medale igrzysk z Tokio. W stolicy Japonii Biles przeżyła jednak wielki dramat przed dwoma laty. Doszło u niej do załamania nerwowego .

Wielki powrót Simone Biles

Podczas igrzysk w Tokio drużynowych zawodów Biles potknęła się na macie, przez co uzyskała najgorszy wynik. Gwiazda przytuliła się do swojego trenera i zeszła z parkietu w asyście lekarza zespołu. Po tym incydencie trener kadry USA ogłosił, że Biles nie wystąpi w finale drużynowego konkursu. Tłumaczył to załamaniem zawodniczki.

Amerykanka nie wystąpiła też w wieloboju indywidualnym. Pojawiła się tylko w ćwiczeniach ba równoważni, w których zdobyła brązowy medal.