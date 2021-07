MŚJ w klasie 49er. Triumf Staniula i Sztorcha w Gdyni

Staniul i Sztorch zdominowali mistrzostwa, które odbyły się w ramach 22. edycji regat Gdynia Sailing Days. Polacy prowadzili od pierwszego dnia i w sumie wygrali dziewięć z 15 wyścigów. Wielką klasę pokazali zwłaszcza w niedzielę, kiedy okazali się najlepsi we wszystkich trzech startach.

"Mistrzowski tytuł zapewnili sobie już po drugim dzisiejszym starcie. Chłopacy mogli zakończyć rywalizację i triumfalnie wrócić do portu, ale postanowili wziąć udział w ostatnim wyścigu. Mieli dodatkowe utrudnienie, bo dostali taktyczne zadanie, z którego świetnie się wywiązali i ponownie pierwsi zameldowali się na mecie. Warto podkreślić, że jest to pierwszy medal wywalczony przez Polaków w klasie 49er w mistrzostwach świata zarówno seniorów jak i juniorów" - zapewnił trener zwycięskiej załogi Dominik Buksak.

Staniul ze Sztorchem pływają ze sobą 3,5 roku. Mikołaj jest synem Zdzisława Staniula, olimpijczyka w klasie 470 z Barcelony w 1992 i z Atlanty w 1996 roku, a obecnie trenera kobiecej polskiej załogi w tej konkurencji na igrzyskach w Tokio.

Na początku lipca 2019 roku w Risor w Norwegii ten duet zajął w mistrzostwach świata juniorów czwarte miejsce, a w grudniu tego roku w Vilamourze w Portugalii w mistrzostwach Europy w tej kategorii wiekowej uplasował się na drugim stopniu podium, natomiast w gronie zawodników do lat 21 był pierwszy. Ponadto w lutym 2020 roku w czempionacie globu seniorów w australijskim Geelong Staniul ze Sztorchem sklasyfikowani zostali na 28. pozycji.

"W Gdyni wszystko mieliśmy pod kontrolą i nie odczuwaliśmy większej presji ze strony rywali. Od początku byliśmy jednak skoncentrowani na sobie i na dobrym żeglowaniu. Nie patrzyliśmy na wyniki i nie liczyliśmy punktów, tylko podchodziliśmy do każdego wyścigu jak do osobnego wyzwania i to przyniosło znakomity efekt" - stwierdzili triumfatorzy.

Szansę na brązowy medal mieli debiutujący w mistrzostwach Butowski i Machowski, którzy po czterech dniach zajmowali czwartą lokatę ze stratą tylko sześciu punktów do trzecich Austriaków Keanu Prettnera i Jakoba Flachbergera. Ostatecznie przypadło im piąte miejsce, okazali się natomiast najlepsi w gronie żeglarzy do lat 21.

"Przed mistrzostwami piątą pozycję wzięlibyśmy w ciemno, jednak teraz odczuwamy pewien niedosyt. Dzisiaj byliśmy spokojni i wydawało się, że dobrze realizujemy swój plan. Umiejętnie żeglowaliśmy zwłaszcza na pierwszych halsówkach, ale później zabrakło nam konsekwencji. W drugim wyścigu znajdowaliśmy się na prowadzeniu, jednak przez błędy straciliśmy kontakt z czołówką. Zupełnie nie wyszedł nam natomiast ostatni start, w którym wyjątkowo się pogubiliśmy" - przyznała piąta ekipa zawodów.

Wicemistrzami świata zostali Prettner i Flachberger, a brązowy medal wywalczyli Urugwajczycy Hernan Umpierre i Fernando Diz. W klasie 49er rywalizowały 43 załogi z 18 państw. 16. miejsce zajęli Adam Głogowski i Maciej Krusiec (Nauticus YC Olsztyn), a 39. Mateusz Ksobich i Patryk Różak (OŚ AZS Poznań).

W gronie 54 załóg z 15 krajów w klasie 49erFX Gabriela Czapska i Hanna Rajchert (Spójnia Warszawa) były 12. W klasyfikacji uwzględniającej tylko kobiety, a jedynie one mogą w tej konkurencji rywalizować na igrzyskach, uplasowały się na dziewiątej pozycji, natomiast w gronie zawodniczek do lat 21 na drugiej.

Triumfowały Włoszki Jana Germani i Giorgia Bertuzzi, które wyprzedziły Holenderki Willemijn Offerman i Elise Ruyter oraz Niemki Maria Bergmann i Hanna Wille.

Marcelina Korszon i Zuzanna Mróz (Nauticus YC Olsztyn) były 35., Marcel Mierzwicki i Franciszek Borys (YKP Gdynia) 39., a Patryk Kosmalski (ChKŻ Chojnice) i Marcel Montrymowicz (OKŻ Olsztyn) 44.

Także Włosi, Gianluigi Ugolini i Maria Giubilei, wygrali rywalizację w katamaramach Nacra 17. Wśród 14 załóg z dziewięciu państw nie było biało-czerwonych, a za zwycięzcami uplasowali się Francuzi - Margaux Billy i Leo Maurin oraz Titouan Petard i Lou Berthomieu.

Pod koniec sierpnia w Gdyni odbędą się mistrzostwa świata do lat 21 w innych olimpijskich klasach Laser Standard i Laser Radial.

