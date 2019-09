MŚ w zapasach. Klasyk Michalik piąty w kategorii 97 kg

Tadeusz Michalik (Sobieski Poznań) uplasował się na piątym miejscu w kategorii 97 kg w stylu klasycznym w rozgrywanych w kazachskim Nursułtanie zapaśniczych mistrzostw świata. Dzięki temu zdobył dla "Biało-Czerwonych" kwalifikację do turnieju olimpijskiego w Tokio.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Boks. To będzie wojna. Joshua i Ruiz przygotowują się do rewanżu. Wideo © 2019 Associated Press

W pojedynku o brązowy medal Michalik przegrał mającym gruzińskie korzenie reprezentantem Serbii Mihailem Kajaią 1:9. To na razie najlepszy rezultat polskiego zapaśnika w MŚ.

Reklama

Michalik wcześniej, 1/16 finału, pokonał Koreańczyka Seyeda Lee 3:0, w kolejnej fazie Szweda Pontusa Johana Lunda 9:1, a następnie uległ w ćwierćfinale Rosjaninowi Musie Jewłojewowi 0:9.



Jewłojew awansował do finału, dając Polakowi szansę walki w repesażu. Michalik wykorzystał okazję i zwyciężając zawodnika z Uzbekistanu Janhongira Turdijewa 4:3 uzyskał prawo walki o brąz.



Zdjęcie Tadeusz Michalik w akcji / Anna Klepaczko / Newspix