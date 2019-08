Mirosław Ziętarski i Mateusz Biskup zajęli drugie miejsce w swoim półfinałowym wyścigu wioślarskich mistrzostw świata w Linzu, awansowali do finału A i zapewnili sobie miejsce na igrzyskach w Tokio. O kwalifikację olimpijską wciąż walczy Natan Węgrzycki-Szymczyk.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zaprezentowano medale IO w Tokio. Pierwsze takie w historii. Wideo INTERIA.TV

Pozycja Ziętarskiego i Biskupa w czołowej trójce, dającej awans do wyścigu o medal, nie była zagrożona. Po 500 m wicemistrzowie świata z 2017 roku byli na trzeciej pozycji, później płynęli już do końca na drugiej. Uzyskali czas 6.13,86 i byli o półtorej sekundy wolniejsi od Chińczyków. Na trzecim miejscu metę minęli Szwajcarzy - 6.15,47.

Reklama

Do finału A nie udało się awansować startującemu w jedynce Węgrzyckiemu-Szymczykowi. Zajął piąte miejsce, a jego strata do czołowej trójki była znaczna (ponad 10 sekund). To koniec jego marzeń o medalu mistrzostw w Linzu, ale 24-letni skiffista wciąż ma o co walczyć. Jeśli w niedzielnym finale B zajmie co najmniej trzecie miejsce, zdobędzie dla Polski siódmą kwalifikację olimpijską.

W piątek startował także m.in. Miłosz Jankowski, który już wcześniej stracił szansę na zdobycie medalu w jedynce wagi lekkiej. W finale B zajął drugie miejsce, czyli ósme ogólnie. Tej konkurencji nie ma w programie igrzysk.

W czwartek kwalifikacje olimpijskie zapewniło sobie pięć innych osad: obie czwórki podwójne, czwórka bez sternika, czwórka bez sterniczki oraz męska dwójka podwójna wagi lekkiej. Cztery pozostałe załogi reprezentujące Polskę w Linzu nie liczą się już w walce o najważniejsze cele.

Na piątek zaplanowane są finały A konkurencji nieolimpijskich - bez udziału Polaków. Pozostałe rozstrzygnięcia zapadną w sobotę i niedzielę.