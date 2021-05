MŚ w warcabach. Natalia Sadowska nie zdobyła tytułu

Natalia Sadowska przegrała z broniącą tytułu Rosjanką Tamarą Tansykkużyną, po remisie w regulaminowych rundach 54:54 i rozstrzygnięciu w piątej partii dogrywki, w zakończonym w piątek w Warszawie meczu o mistrzostwo świata kobiet w warcabach stupolowych.

Po czwartej rundzie meczu i wygranej w partii klasycznej 12:0, Polka objęła najwyższe prowadzenie 32:16. Rywalka jednak nie poddawała się, walczyła do końca. W piątej rundzie zrewanżowała się takim samym zwycięstwem i zmniejszyła straty do czterech punktów. Kolejne dni rywalizacji przyniosły wyniki 7:5 i 5:7 (rozstrzygnięcia po partiach błyskawicznych) oraz 6:6 (remisy we wszystkich trzech pojedynkach) i przed ostatnią rundą Sadowska prowadziła 50:46. By zwyciężyć w meczu i odzyskać tytuł potrzebowała co najmniej remisów w dwóch pierwszych poniedziałkowych pojedynkach.

Pierwsza klasyczna partia (80 minut dla zawodniczki plus minuta po każdym ruchu), nie przyniosła rozstrzygnięcia. W partii szybkiej (20 minut plus 5 sekund) Polka zagrała zbyt pasywnie i lepsza okazała się Rosjanka, która rzutem na taśmę wyrównała stan meczu na 54:54.

W tej sytuacji konieczne było przeprowadzenie dogrywek, odbywających się do pierwszej wygranej. Dwie pierwsze w partiach szybkich zakończyły się remisami. Obie zawodniczki wypuściły w nich możliwość wygrania meczu. Kolejne dodatkowe pojedynki rozgrywano w tempie błyskawicznym. Do rozstrzygnięcia doszło w trzeciej pięciominutowej partii, kiedy w końcówce Polka nie zauważyła kombinacji rywalki. Rosjanka podstawiła pod bicie trzy swoje kamienie, ale w rewanżu zabrała pięć, co spowodowało natychmiastową rezygnację zawodniczki Admirała Pcbest Szczecin.

42-letnia Tansykkużyna sięgnęła po siódmy mistrzowski tytuł w karierze.

29-letnia Sadowska triumfowała w mistrzostwach świata w 2016 i ostatnio w 2018 roku. Wówczas w trwającym 11 dni meczu pokonała legendę kobiecych warcabów, 16-krotną mistrzynię świata Rosjankę Zoję Gołubiewą. W 2019 r. tytuł utraciła po turnieju w Jakucku, który wygrała Tansykkużyna.

W warcabach stupolowych o mistrzostwo świata gra się co roku. W latach nieparzystych odbywa się turniej, a w parzystych mecz pomiędzy dwiema najlepszymi zawodniczkami z danego sezonu. Przed rokiem taka konfrontacja nie doszła do skutku z powodu pandemii.

Warszawski mecz o mistrzostwo świata kobiet 2021 odbywał się w hotelu Bellotto przy ul. Senatorskiej. Pula nagród wynosiła 20 tys. euro.

