MŚ w szachach: Siódmy remis w meczu Magnusa Carlsena z Fabiano Caruaną

Siódma partia rozgrywanego w Londynie meczu o mistrzostwo świata w szachach między obrońcą tytułu Norwegiem Magnusem Carlsenem i Amerykaninem Fabiano Caruaną nie przyniosła - tak samo jak sześć poprzednich - rozstrzygnięcia. Stan rywalizacji 3,5:3,5.

Zdjęcie Remis w meczu Magnusa Carlsena z Fabiano Caruaną /AFP



W niedzielę, po trzecim dniu przerwy, białymi grał Carlsen. Zawodnicy zgodzili się na remis po 40 posunięciach.



Rywalizacja dwóch czołowych arcymistrzów rankingu FIDE (Carlsen - 2835 pkt, Caruana - 2832) toczy się w gmachu The College przy Southampton Row w londyńskiej dzielnicy Holborn. Publiczność ogląda partie zza podwójnej dźwiękoszczelnej szyby, by nie zakłócać koncentracji zawodników.



Na poniedziałek zaplanowano ósmą partię.



Pojedynek składa się z 12 partii i potrwa do 26 listopada. Jeśli wynik będzie remisowy, dwa dni później zwycięzcę wyłonią dogrywki. Pula nagród wynosi milion euro, zwycięzca otrzyma 60 procent tej kwoty, powiększonej o wpływy z pay-per-view, biletów i reklam.



Dwa lata temu w Nowym Jorku Carlsen pokonał Rosjanina Siergieja Karjakina 9:7 po dogrywkach i obronił tytuł. Wówczas pierwsze siedem partii także zakończyło się remisem. Karjakin wygrał ósmą, a po remisie w kolejnej, Norweg zwyciężył w dziesiątej, wyrównując stan meczu na 5:5. Dwie ostatnie nie przyniosły rozstrzygnięcia i przy remisie 6:6 decydowały cztery rozgrywki w szachach szybkich. Pierwsza i druga nie przyniosły rozstrzygnięć, a trzecią i czwartą wygrał Carlsen, który obronił tytuł w dniu swoich 26. urodzin.