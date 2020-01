Iranka Shohreh Bayat, główna arbiter meczu o szachowe mistrzostwo świata kobiet między broniącą tytułu Chinką Wenjun Ju i Rosjanką Aleksandrą Goriaczkiną, obawia się powrotu do kraju, po tym jak ukazały się jej zdjęcia bez tradycyjnego nakrycia głowy - hidżabu.

Zdjęcie 32-letniej Iranki zrobione w Szanghaju, gdzie toczyła się pierwsza część pojedynku o mistrzostwo świata, wywołało falę komentarzy w irańskim internecie, a wcześniej sprawę nagłośniły media państwowe w tym islamskim kraju. Bayat nie chce wracać do ojczyzny.

"To (powrót do kraju - PAP) jest obecnie zbyt ryzykowne. W Iranie jest wiele osób przebywających w więzieniu właśnie z powodu zdjęcia hidżabu z głowy. To bardzo poważny problem. Może chcieliby mnie w tej sytuacji przykładnie ukarać" - powiedziała arbiter, cytowana przez BBC, dodając, że 'całkowicie spanikowała', gdy zobaczyła reakcje w Iranie na swoją fotografię.

Bayat stwierdziła, że irańska federacja szachowa poinstruowała ją, by 'napisała coś' w formie przeprosin w internecie w odpowiedzi na zamieszanie, którego stała się sprawczynią, ale odmówiła.

Bayat pełni funkcję sekretarza generalnego federacji szachowej Iranu i jest jedyną kobietą na tym stanowisku w strukturach sportowych tego kraju. Jest także jedyną w Azji międzynarodową arbiter Kategorii A.

Międzynarodowa Federacja Szachowa (FIDE) nie komentuje całej sytuacji i nie widzi żadnego naruszenia przepisów z jej strony.

W czwartek we Władywostoku rozpoczęła się druga część 12-partiowego meczu Ju z Goriaczkiną. Po siedmiu rundach w rywalizacji jest remis 3,5:3,5. Pierwsze sześć rund rozegrano w Szanghaju.

Kilka dni temu świat obiegła wiadomość, że Iran opuściła potajemnie pierwsza medalistka olimpijska - taekwondzistka Kimia Alizadeh Zenoorin, która w Rio de Janeiro zdobyła brąz. Miała wyemigrować do Holandii.