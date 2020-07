Od soboty kibice nie będą mogli oglądać z trybun mistrzostw świata w snookerze, które odbywają się w Sheffield. Ma to związek z decyzją rządu Wielkiej Brytanii, która odwołała poluzowanie restrykcji związanych z pandemią koronawirusa.

Kibice będą mogli jeszcze uczestniczyć do końca dnia w piątkowych grach, które zapoczątkowały turniej, ale od soboty impreza będzie się odbywać za zamkniętymi drzwiami.

Władze World Snooker Tour mają jeszcze nadzieje, że nieliczni fani będą mogli wejść na trybuny 15 i 16 sierpnia, kiedy zostanie rozegrany fianł.



Mistrzostwa świata w snookerze zostały wybrane przez rząd w Wielkiej Brytanii do pilotażowej akcji, która miała na celu stwierdzenie, czy powrót kibiców na trybuny jest możliwy i były jedynymi we wnętrzu.



Dzisiejsza decyzja rządu Wielkiej Brytanii o odwołaniu luzowania restrykcji spowodowała, że zawieszono wszystkie te pilotażowe programy.



"Zdajemy sobie sprawę, że to duże rozczarowanie dla kibiców, którzy byli podekscytowani możliwością uczestnictwa w magii Crucible w ciągu najbliższych dwóch tygodni, i sami również to odczuwamy" - powiedział Barry Hearn, szef WST.