Ronnie O'Sullivan po raz szósty w karierze został mistrzem świata w snookerze! W rozgrywanym w Crucible Theatre w Sheffield wielkim finale "The Rocket" pokonał swojego rodaka Kyrena Wilsona 18-8.

Występ Wilsona w finale był dużą niespodzianką. 28-letni zawodnik wyeliminował w ćwierćfinale obrońcę mistrzowskiego tytułu Judda Trumpa, a w półfinale stoczył dramatyczny pojedynek z Anthonym McGillem. Wilson wygrał 17-16.

O'Sullivan również nie miał łatwej drogi do finału. W ćwierćfinale Anglik okazał się lepszy od Marka Williamsa (13-10). W półfinale "The Rocket" zmierzył się z Markiem Selbym. Spotkanie było pełne zwrotów akcji. Ostatecznie górą w tej batalii był O'Sullivan, który wygrał 17-16.



W finale O'Sullivan od początku wyszedł na prowadzenie. Sobotnia sesja zakończyła się prowadzeniem starszego z Anglików 10-7. W niedzielę "The Rocket" nie pozostawił rywali złudzeń, kto jest lepszy.



Zwycięzca odebrał trofeum i pół miliona funtów nagrody.



O'Sullivan zrównał się pod względem ilości zdobytych tytułów mistrzowskich z Steve'em Davisem. Brakuje mu już tylko jednego triumfu, żeby dogonić legendę snookera Stephena Hendry'ego.

Wynik finału:

Ronnie O'Sullivan (Anglia) - Kyren Wilson (Anglia) 18-8