Niespodzianka w mistrzostwach świata w snookerze, które odbywają się w Sheffield. Obrońca tytułu i światowy numer jeden Judd Trump przegrał w ćwierćfinale z Kyrenem Wilsonem i odpadł z turnieju.

Trump przystąpił do decydującej rozgrywki przegrywając 6-10. Udało mu się odrobić część strat. Doprowadził do stanu 9-11 i miał szansę, żeby zbliżyć się do rywala na jednego frame'a. Nieudane zagranie okazało się kosztowne. Wilson wykorzystał potknięcie mistrza świata i "odskoczył" na 12-9. Niespodziewane zwycięstwo 13-9 przypieczętował 104-punktowym breakiem.

W półfinale 28-letni Wilson zmierzy się z Kurtem Maflinem lub Anthonym McGillem.



Z poważnych opałów wygrzebał się Ronnie O'Sullivan. Cztery wygrane partie z rzędu sprawiły, że "The Rocket" wyrównał stan rywalizacji z Walijczykiem Markiem Williamsem na 8-8.



Pięciokrotny mistrz świata poszedł za ciosem. Wyszedł na prowadzenie 12-10 i szansy nie zmarnował. Wygrał 13-10 i w półfinale czeka go starcie z Markiem Selbym. Trzykrotny mistrz świata w 1/4 finału pokonał Australijczyka Neila Robertsona 13-7.



Wyniki ćwierćfinałów:

Mark Selby (Anglia) - Neil Robertson (Australia) 13-7

Kyren Wilson (Anglia) - Judd Trump (Anglia) 13-9

Ronnie O'Sullivan (Anglia) - Mark Williams (Walia) 13-10