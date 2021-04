Zakończyła się pierwsza runda snookerowych mistrzostw świata, które odbywają się w Crucible, w Sheffield. Tymczasem zaczęła się już kolejna. Broniący tytułu Ronnie O'Sullivan remisuje po pierwszej sesji z Anthonym McGillem 4-4.

Jako ostatni awans do drugiej rundy zapewnił sobie Mark Selby. Anglik nie dał szans Norwegowi Kurtowi Maflinowi, pokonując go 10-1. Selby po tym meczu stwierdził, że jest blisko formy, która dała mu trzy tytuły mistrza świata.

Wcześniej do drugiej rundy awansował także Shaun Murphy. Anglik wyeliminował rodaka, najstarszego w tegorocznej stawce 48-letniego Marka Davisa, wygrywając 10-7.



W czwartek rozpoczęły się także mecze drugiej rundy. O'Sullivan remisuje po pierwszej sesji z McGillem 4-4. "Rakieta" prowadził już 4-1, zaliczając dwa breaki stupunktowe (108 i 138), miał także szansę na wygranie szóstego frame'a, ale to Szkot wygrał trzy ostatnie partie sesji.



W siódmym framie McGill atakował breaka maksymalnego (147), ale pomylił się na czarnej, kończąc tylko z 97-punktami.



Spotkanie zostanie wznowione w piątek o 11 polskiego czasu. W drugiej rundzie do zwycięstwa potrzeba 13 frame'ów.





Wyniki I rundy:

Ronnie O'Sullivan 10-4 Mark Joyce

Yan Bingtao 10-6 Martin Gould

David Gilbert 10-4 Chris Wakelin

Stephen Maguire 4-10 Jamie Jones

Neil Robertson 10-3 Liang Wenbo

Anthony McGill 10-5 Ricky Walden

John Higgins 10-7 Tian Pengfei

Kyren Wilson 10-8 Gary Wilson

Jack Lisowski 10-9 Ali Carter

Ding Junhui 9-10 Stuart Bingham

Mark Allen 10-2 Lyu Haotian

Judd Trump 10-4 Liam Highfield

Mark Williams 10-4 Sam Craigie

Barry Hawkins 10-3 Matthew Selt

Shaun Murphy 10-7 Mark Davis



Mark Selby 10-1 Kurt Maflin

