Broniący trofeum Judd Trump awansował do ćwierćfinału mistrzostw świata w snookerze, które odbywają się w Sheffield. Anglik pokonał w drugiej rundzie Chińczyka Yana Bingtao 13-11.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Snooker. Ronnie O'Sullivan jest zadowolony pomimo słabego sezonu. Wideo INTERIA.TV To spotkanie nie było dla Trumpa spacerkiem. Zawodnik momentami męczył się, widać było pewne rozkojarzenie.

Reklama

"To czy gram wspaniale czy źle, a wygrywam, nie ma znaczenia, jeśli cały czas jestem w mistrzostwach świata" - słusznie zauważył po meczu.



Anglik pierwszego stupunktowego breaka w tym pojedynku wbił dopiero w ostatniej partii, a dla niego był to już 101. w sezonie. W historii więcej w jednym sezonie zaliczył tylko Australijczyk Neil Robertson (104).



Trump w ćwierćfinale spotka się ze zwycięzcą meczu Martin Gould - Kyren Wilson.



W piątek innymi ćwierćfinalistami zostali także trzykrotni mistrzowie świata - Mark Williams i Mark Selby. Walijczyk pokonał Anglika Stuarta Binghama 13-11, a "Jester from Leicester" wygrał z Tajem Nopponem Saengkhamem 13-12.



Swój mecz drugiej rundy rozpoczął też Ronnie O'Sullivan. Anglik remisuje po pierwszej sesji z Chińczykiem Dingiem Junhuiem 4-4.

Zdjęcie Judd Trump /Getty Images

Wyniki 2. rundy:

Judd Trump (Anglia) - Yan Bingtao (Chiny) 13-11

Mark Selby (Anglia) - Noppon Saengkham (Tajlandia) 13-12

Mark Williams (Walia) - Stuart Bingham (Anglia) 13-11

John Higgins (Szkocja) - Kurt Maflin (Norwegia) 11-13