Judd Trump po raz pierwszy w karierze został mistrzem świata w snookerze. Anglik pokonał w finale turnieju rozgrywanego w Crucible Theatre w Sheffield Szkota Johna Higginsa 18-9.

Zdjęcie Judd Trump (z prawej) i John Higgins /Getty Images

Trump już raz był w finale, ale w 2011 roku przegrał właśnie z Higginsem. Szkot tym razem nie wywalczył piątego tytułu.



Po niedzieli Trump prowadził 12-5. Anglik wspaniale zagrał w drugiej sesji, którą wygrał 8-1.



Higgins zaczął jednak poniedziałkową sesję do mocnego "C". W 18. framie atakował breaka maksymalnego (147 punktów). Szkot wbił 14 z 15 czerwonych, ale źle wyszedł na bilę czarną. Zdołał ją jednak wbić, ale poszedł z białą do niskich kolorów, a ta zatrzymała się jeszcze na brązowej. Mimo wszystko Higgins trafił dubla z czerwonej ustawionej na bandzie do rogu, ale potem nie wbił już łatwej czarnej z punktu. Skończyło się więc tylko na 113 punktach.



Anglik też próbował atakować maksymalnego breaka. Było to w 25. framie. Po wbiciu 12. czerwonej Trump znalazł się w złej pozycji do czarnej, ale ją trafił po zagraniu z przyrządu. Ostatnie trzy czerwone bile na stole miał jednak w trudnych ustawieniach.

Pierwszą z nich trafił do rogu, otwierając sobie następną, ale biała znalazła się przy bandzie. Trafił też czarną, jednak został z dużym kątem na czerwonej, której nie wbił do środka, zdobywając 104 punkty.

Trump sukces przypieczętował wieczorem, zwyciężając dwa frame'y i cały mecz 18-9.



Anglik skompletował w poniedziałek potrójną snookerową koronę, do której należą także UK Championship (wygrane przez niego w 2011 roku) i Masters (2019).



Tegoroczny finał stał na bardzo wysokim poziomie. Obaj snookerzyści uzyskali w nim 11 breaków stupunktowych (siedem Trump, cztery Higgins), bijąc dotychczasowy rekord - ośmiu setek, który należał do meczów Stephena Hendry'ego z Peterem Ebdonem w 2002 roku i Ronniego O'Sullivana z Barrym Hawkinsem w 2013.

Poza tym w całym turnieju padło 100 breaków stupunktowych, a wcześniej najlepiej w tej kwestii było w 2015 i 2016 roku (po 86).



Finał MŚ w snookerze:

Judd Trump (Anglia) - John Higgins (Szkocja) 18-9

Pierwsza sesja: 66-1 (51), 72-45 (63), 0-139 (139), 105-0 (105), 8-70 (69), 0-74, 0-101 (101) 103-4 (103) - 4-4

Druga sesja: 1-125 (125), 66-0, 139-4 (135), 67-45, 118-0 (114), 64-30, 95-28 (71), 70-20 (58), 85-19 (70) - 12-5

Trzecia sesja: 0-113 (113), 35-60 (59), 101-0 (101), 72-0 (71), 126-0 (126), 16-92 (67), 11-79 (70), 104-0 (104) - 16-9

Czwarta sesja: 94-0 (94), 63-1 - 18-9



