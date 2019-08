MŚ w klasie 470: Skrzypulec i Ogar na siódmym miejscu

Agnieszka Skrzypulec i Jolanta Ogar zajęły siódme miejsce w żeglarskich mistrzostwach świata w klasie 470, które odbyły się u wybrzeży japońskiej Enoshimy.

Polki w kończącym regaty wyścigu medalowym były najlepsze, ale miały wcześniej zbyt duże straty by stanąć na podium. Skrzypulec i Ogar mają jednak powody do radości, bo już w czwartek zdobyły dla kraju kwalifikację na przyszłoroczne igrzyska w Tokio, a że to jedyna załoga w tej klasie w Polsce to są niemal pewne olimpijskiego wyjazdu.



Reklama

Mistrzyniami świata zostały Brytyjki - Hannah Mills i Eilidh McIntyre. Wśród panów triumfowali Australijczycy - Matthew Belcher i Will Ryan. Polacy nie startowali.



Za rok na tym samym akwenie żeglarze rywalizować będą o olimpijskie medale.