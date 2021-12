MŚ w darta: Znamy wszystkich ćwierćfinalistów!

Meczem dnia był pojedynek Gary'ego Andersona z Robem Crossem. Obaj mają na swoim koncie, więc znają grę o najwyższą stawkę. Dla obu porażka w czwartej rundzie jest też stanowczo przedwczesna. Ktoś jednak musiał pożegnać się z turniejem.



Przez dłuższy czas wydawało się, że Anderson pewnie pokona przeciwnika. Po stracie seta Szkot wszedł na poziom zdecydowanie wyższy od rywala i dość gładko wygrał trzy kolejne odsłony. Cross nie złożył broni i zdołał doprowadzić do decydującej partii. W niej znów więcej do powiedzenia miał starszy z darterów.

Tuż po nim swoje zadanie spełnił też Peter Wright. Jeden z głównych kandydatów do wygranej nie miał większych problemów, by poradzić sobie z Ryanem Searlem. Sugerowano, że Anglik może postawić faworytowi twarde warunki. Rzeczywistość pokazała, jak duża różnica dzieli obu zawodników. Wright rzucał średnio ponad 10 punktów więcej, dlatego w całym meczu stracił tylko jedną odsłonę.



Anglicy przejęli Alexandra Palace

Inni reprezentanci Anglii nie zawiedli swoich kibiców. Bardzo pewne zwycięstwo odniósł James Wade. Rankingowa "czwórka'" to jeden z darterów, którzy awansowali do czwartej rundy bez gry, bo jego rywal wypadł z powodu zakażenia koronawirusem. Nie odbiło się to jednak na jego formie. Wade wyraźnie pokonał Martijna Kleermakera.

W bratobójczym pojedynku swój największy sukces na mistrzostwach wyrównał Luke Humphries. 26-latek potrzebował dodatkowych legów, by wygrać z Chrisem Dobeyem. Mervyn King uratował się natomiast w spotkaniu z Raymondem Smithem, gdyż odwrócił losy starcia ze stanu 1:3.

Świetną historię na turnieju pisze Callan Rydz. 23-latek to zdecydowanie rewelacja zmagań. We wcześniejszych rundach pokonał on dwóch rozstawionych zawodników. W czwartej rundzie zmierzył się z Alanem Soutarem, którego też stać było na dobrą grę. Anglik jednak rozegrał fenomenalny mecz, wygrywając cztery sety z rzędu, oddając w nim Szkotowi tylko jednego lega. Rydz po raz pierwszy w karierze zagra w ćwierćfinale. Tam czeka na niego Peter Wright.



Wyniki:

4. runda:

Mervyn King - Raymond Smith 4:3 (2:3, 0:3, 3:0, 0:3, 3:0, 3:1, 3:0)

Callan Rydz - Alan Soutar 4:1 (1:3, 3:1, 3:0, 3:0, 3:0)

Luke Humphries - Chris Dobey 4:3 (2:3, 0:3, 3:2, 1:3, 3:1, 3:1, 5:3)

James Wade - Martijn Kleermaker 4:0 (3:0, 3:1, 3:2, 3:1)

Gary Anderson - Rob Cross 4:3 (2:3, 3:0, 3:1, 3:1, 1:3, 2:3, 3:1)

Peter Wright - Ryan Searle 4:1 (3:1, 3:1, 1:3, 3:0, 3:1)

Ćwierćfinały odbędą się pierwszego stycznia. Pary prezentują się następująco:

Gerwyn Price - Michael Smith

James Wade - Mervyn King

Peter Wright - Callan Rydz

Luke Humphries - Gary Anderson