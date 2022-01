MŚ w darta: Smith i Wright powalczą o tytuł

Pierwszym meczem półfinałowej rywalizacji była rywalizacja Anglików - Michaela Smitha i Jamesa Wade'a. Wszyscy widzieli tu faworyta w pierwszym darterze, choć to Wade przystąpił do zmagań jako wyżej rozstawiony zawodnik. Smith jednak od pierwszego meczu gra kapitalny turniej, co potwierdził, eliminując dwóch faworytów - Jonny'ego Claytona i Gerwyna Price'a.



Zgodnie z oczekiwaniami 31-latek od razu wszedł na świetny poziom. Wade starał się dotrzymać kroku, grając zdecydowanie swój najlepszy mecz w tegorocznych MŚ. Na początku nic mu to nie dało, bo rywal szybko objął prowadzenie 2:0. Potem starszy z Anglików przejął inicjatywę i powinien nawet wyrównać stan spotkania, lecz 38-latek nie wykończył seta, w którym prowadził 2:0.

Kradzież odsłony napędziła rankingową "dziewiątkę", dzięki czemu w meczu zrobiło się 5:1. Wtedy Wade drugi raz doszedł do głosu. Finalnie zmniejszył on tylko rozmiary porażki. W ten sposób Smith wyrównał swoje życiowe osiągnięcie z 2019 roku, kiedy to w finale przegrał z Michaelem van Gervenem.



Genialny pojedynek szkockich mistrzów

Później na scenę wyszli Peter Wright i Gary Anderson. Obaj znają już smak mistrzostwa, obaj też byli gotowi stanąć do kolejnej rywalizacji o tytuł. Ktoś jednak musiał odpaść.

Od początku zawodnicy weszli na kosmiczny poziom. "Maksy" sypały się jak z rękawa, co potwierdził rekord pobity przez Wrighta. Mistrz z 2020 roku 24 razy trafił 180 punktów. Zresztą inne wysokie wartości też wpadały bardzo często. Przez cały mecz zawodnicy utrzymali także wysoki procent gry na podwójnych wartościach. Mało? Wright otarł się o dziewiątą lotkę, myląc się dopiero na podwójnej.

W samym meczu nie zabrakło dramaturgii. Początek należał do "kolorowego" dartera, który objął prowadzenie 3:0. Anderson nie złożył broni i zaczął gonić oponenta. Pogoń trwała przez cały mecz. Gdy Gary miał już 2:3, Wright wygrał szóstego seta. Potem dwukrotny mistrz znów się zbliżał, ale nie był w stanie wyrównać. Średnia obu przekroczyła 100 punktów, lecz to Wright rzucał ważniejsze lotki, dlatego ponownie znalazł się w finale.



Wyniki:

Półfinały:

Michael Smith - James Wade 6:3 (3:2, 3:1, 2:3, 3:2, 3:1, 3:0, 1:3, 2:3, 3:1)

Peter Wright - Gary Anderson 6:4 (3:2, 3:1, 3:1, 1:3, 1:3, 3:1, 1:3, 3:1, 1:3, 3:2)