MŚ w Darta: Pierwsze mecze za nami! Mistrz zaczął od zwycięstwa

Mistrzostwa PDC to najbardziej wyczekiwana impreza w darcie. Nowy rok zawsze przynosi nowego mistrza. Tym razem zwycięzca zostanie wyłoniony 3 stycznia. Grać jest o co, bo w puli nagród znajduje się aż 2,5 miliona funtów. Na starcie zmagań pojawiło się 96 zawodników. 32 graczy z racji rozstawienia miało w pierwszej rundzie wolny los. Wśród nich jest Krzysztof Ratajski. Pierwsze mecze toczą się do trzech wygranych setów. Z czasem ta wartość będzie rosnąć.



Gerwyn Price zrobił swoje

Pierwszego dnia imprezy rozegrano cztery spotkania. Najważniejszym z nich było oczywiście ostatnie starcie w harmonogramie, czyli pojedynek Gerwyna Price'a. Mistrz czekał na przeciwnika. Został nim zwycięzca meczu otwarcia - Ritchie Edhouse. Anglik pokonał Petera Hudsona, choć przegrywał już 1:2.

Rozpędzony Edhouse poszedł za ciosem i nieoczekiwanie w pierwszym secie ograł mistrza świata bez straty lega. Później Price wszedł jednak na odpowiednie obroty i choć rywal stawiał opór, to jednak Walijczyk wygrał mecz, meldując się w trzeciej rundzie.



Gary Anderson lepszy w pojedynku mistrzów

W czwartek wydarzeniem dnia był pojedynek Gary'ego Andersona i Adriana Lewisa. Obaj to podwójni mistrzowie PDC. Lewis zdobył tytuły w 2011 i 2012 roku, natomiast Anderson sięgał po czempionat w 2015 i 2016 roku. W finałach mierzyli się oni dwukrotnie. Bilans starć wynosi 1:1.

Tym razem panowie spotkali się już w drugiej rundzie. Na starcie Lewis zaskoczył faworyzowanego Szkota, wygrywając lega 3:2. Później Anderson nie dał rywalowi wielkich szans. Anglik musiał uznać wyższość rywala i na wczesnym etapie pożegnał się z rywalizacją.

Z zawodników rozstawionych swoje zadanie spełnił także Daryl Gurney. Irlandczyk z północy stoczył ciekawy bój Rickym Evansem, który oprócz samej gry, skupiał się na dbaniu o świetną atmosferę. Kibice to kupili i próbowali pomóc ulubieńcowi, starając się rozproszyć Gurneya. Ten jednak wytrzymał presję, dołączając do obsady trzeciej rundy.



Wyniki:

Środa:

1. runda:

Ritchie Edhouse - Peter Hudson 3:2

Ricky Evans - Nitin Kumar 3:0

Adrian Lewis - Matt Campbell 3:1



2. runda:

Gerwyn Price - Ritchie Edhouse 3:1



Czwartek:

1. runda:

Steve Lennon - Madars Razma 3:1

Chris Landman - Scott Mitchell 3:0

Chas Barstow - John Norman Jr 3:1

William O'Connor - Danny Lauby Jr. 3:2

Ryan Meikle - Fabiam Schmutzler 3:0

Ron Meulenkamp - Lisa Ashton 3:0



2. runda:

Daryl Gurney - Ricky Evans 3:1

Gary Anderson - Adrian Lewis 3:1