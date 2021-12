MŚ w darta: Faworyt odpadł przez koronawirusa!

Znów w trakcie mistrzostw pojawiła się bardzo zła informacja. Kolejny zawodnik oddał mecz walkowerem z powodu pozytywnego testu na koronawirusa. W poniedziałek w ten sposób przegrał Vincent van den Voort. Tym razem padło na jego rodaka - Michaela van Gerwena. Holender to trzykrotny mistrz świata. Teraz również stawiano go w gronie głównych kandydatów do zdobycia tytułu. Bez gry awans do czwartej rundy zdobył zatem Chris Dobey.



Mistrzowie świata zrobili swoje

Jeden odwołany mecz nie zmienił poziomu emocji w Alexandra Palace. Jednym z hitów trzeciej rundy miał być mecz Roba Crossa i Daryla Gurneya. Obaj to gracze z wysokiej półki, których stać na wiele.

Reklama

Spotkanie nie zawiodło oczekiwań. Zawodnicy dali z siebie wszystko, grając na wysokim poziomie. W pierwszej części meczu dominował Cross. Mistrz świata z 2018 roku objął nawet prowadzenie 3:1. Irlandczyk nie złożył broni i doprowadził do remisu. 31-latek wytrzymał psychicznie utratę przewagi, wygrywając spotkanie zejściem ze 170 punktów.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Paulo Sousa odchodzi. Najlepiej opłacany trener w historii kadry zostawia po sobie niesmak. WIDEO (Polsat News) Polsat Sport

Na koniec dnia do gry wszedł drugi mistrz - Peter Wright. Czempion z 2020 roku zmierzył się z Damonem Hetą. Na początku kibice mogli być zaskoczeni postawą Szkota, bo ten w niczym nie przypominał siebie z najlepszych momentów. Heta świetnie to wykorzystał i wygrał dwa sety z rzędu.

Przed trzecią partią Wright zmienił lotki. Zmiana sprzętu była konieczna, czy chodziło jedynie o zmianę w podejściu zawodnika, nie wiadomo. Pomysł okazał się skuteczny, bo 51-latek zaczął grać fenomenalnie, rzucając duże wartości i kończąc wysokie finisze. Nie zdziwił zatem fakt, że mecz stał się jednostronny, a faworyt pewnie zgarnął cztery kolejne odsłony.



Sensacja w sesji popołudniowej

W turnieju o sporą niespodziankę pokusił się Martijn Kleermaker. Wydawało się, że Holender nie ma wielkich szans na pokonanie Joe Cullena, nawet pomimo tego, iż Anglik z trudem przebrnął drugą rundę zmagań.

Tym razem Cullen również fatalnie wszedł w mecz. Kleermaker był zdecydowanie bardziej precyzyjny, dzięki czemu pierwszą partię wygrał na czysto. Później nierozstawiony darter utrzymał poziom i wyszedł na prowadzenie 3:0. Anglik doprowadził jeszcze do wyrównania, lecz w ostatniej partii nie poszedł on za ciosem, odpadając z mistrzostw.

Wyniki:

3. runda:

Mervyn King - Steve Lennon 4:0 (3:1, 3:1, 3:1, 3:2)

Ryan Searle - Danny Noppert 4:2 (2:3, 3:1, 3:2, 1:3, 3:2, 3:0)

Martijn Kleermaker - Joe Cullen 4:3 (3:0, 3:1, 3:2, 0:3, 2:3, 0:3, 4:2)

Rob Cross - Daryl Gurney 4:3 (3:2, 3:2, 2:3, 3:2, 1:3, 2:3, 3:1)

Peter Wright - Damon Heta 4:2 (1:3, 2:3, 3:2, 3:1, 3:0, 3:0)

Chris Dobey - Michael van Gerwen - walkower