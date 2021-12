MŚ w darcie: Bohaterka publiczności poskromiona!

Zdecydowana większość publiczności zgromadzonej w hali Alexandra Palace w Londynie czekała na swoją ulubienicę. Fallon Sherrock zaskarbiła sobie sympatię publiczności dwa lata temu, dochodząc aż do trzeciej rundy mistrzostw. To niewątpliwie ikona, jeśli chodzi o kobiecego darta. Pokonywanie mężczyzn sprawiło, że brytyjscy kibice pokochali zawodniczkę.



Jej rywalem w pierwszej rundzie był Steve Beaton. Może Anglik najlepsze lata ma już za sobą, ale nadal mowa o byłym mistrzu świata organizacji BDO. Pierwsze dwa sety przyniosły bardzo dobrą grę obu zawodników. Później poziom wyraźnie spadł. Sherrock stawiała się rodakowi, ale ten zachował więcej zimnej krwi.



Stephen Bunting odpadł!

Tym razem mecze drugiej rundy, zamykające sesje, faktycznie okazały się najciekawszymi pojedynkami. Najpierw w bratobójczym pojedynku zmierzyli się Stephen Bunting i Ross Smith. Ten pierwszy uchodził za sporego faworyta, bo jednak przystąpił do turnieju jako rankingowa "szesnastka".

Po trzech setach wydawało się, że starszy z Anglików kontroluje sytuację. Smith doprowadził jednak do decydującej odsłony. W niej doszło do dodatkowego lega, w którym Bunting uznał wyższość rywala i odpadł ze zmagań. Choć pod względem jakości rzutów starcie pozostawiało do życzenia, mecz mógł się podobać. Nie brakowało w nim dramaturgii, gdyż kilkukrotnie obaj darterzy potrafili zaprzepaścić szansę na zdobycie lega.



Jonny Clayton jak profesor

Na koniec dnia zastanawiano się, czy kolejnym rankingowym graczem, który odpadnie już po pierwszym meczu, nie zostanie Jonny Clayton. Jego rywal - Keane Barry, to dopiero 19-letni zawodnik, aspirujący do walki z najlepszymi. Irlandczyk pokazał "papiery" na dobrą grę, przejmując inicjatywę. Dobrą formą oraz pojedynczymi wysokimi zejściami wyszedł on na prowadzenie 2:1.

Od tego momentu teatr miał tylko jednego aktora. Clayton wszedł na kapitalny poziom. Wysokie punkty sypał z rękawa, zapachniało z jego strony dziewiątą lotką. Do tego doszły świetne zejścia i fantastyczna gra na podwójnych. Nic zatem dziwnego, że zgarnął on kolejne sety i awansował do trzeciej rundy.



Wyniki:

1. runda:

Maik Kuivenhoven - Ky Smith 3:1 (3:1, 3:0, 1:3, 3:1)

Jason Heaver - Gordon Mathers 3:1 (3:1, 3:2, 2:3, 3:0)

Alan Soutar - Diogo Portela 3:2 (2:3, 3:1, 3:1, 2:3, 3:1)

Martijn Kleermaker - John Michael 3:1 (3:0, 3:2, 1:3, 3:0)

Florian Hempel - Martin Schindler 3:0 (3:1, 3:2, 3:1)

Steve Beaton - Fallon Sherrock 3:2 (3:2, 2:3, 3:0, 0:3, 3:1)



2. runda:

Ross Smith - Stephen Bunting 3:2 (3:0, 2:3, 1:3, 3:1, 4:2)

Jonny Clayton - Keane Barry 3:2 (3:1, 2:3, 1:3, 3:1, 3:0)