MŚ w ciężarach. Łasza Tałachadze zwyciężył w najcięższej kategorii

Mistrz olimpijski Gruzin Łasza Tałachadze zdobył w Pattai złoty medal mistrzostw świata w podnoszeniu ciężarów w najcięższej kategorii +109 kg. Obok niego na podium stanęli Ormianie Gor Minasjan i Ruben Aleksanjan. Polacy nie startowali.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tak wygląda od środka arena lekkoatletycznych MŚ w Dausze. Wideo INTERIA.TV

Tałachadze po raz czwarty został mistrzem świata, a po raz drugi w kat. +109 kg, powtarzając sukces sprzed roku z Aszchabadu. W Tajlandii pobił własne rekordy świata w rwaniu - 220 kg, podrzucie - 264 kg i w dwuboju - 484 kg. W sumie dźwignął o 24 kg więcej od Minasjana, a Aleksanjan miał wynik gorszy o 47 kg.



Reklama

Była to ostatnia konkurencja mistrzostw. Dla Polaków były one nieudane - najlepszy rezultat osiągnął Arkadiusz Michalski, ósmy w kat. do 109 kg.



Wyniki:



1. Łasza Tałachadze (Gruzja) 484 kg (rwanie 220 kg/podrzut 264 kg)

2. Gor Minasjan (Armenia) 460 (212/248)

3. Ruben Aleksanjan (Armenia) 437 (192/245)