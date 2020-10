MP we florecie: piąty tytuł Rajskiego i pierwszy Lachman

​Leszek Rajski (Wrocławianie) wywalczył w podleszczyńskiej Rydzynie po raz piąty w karierze tytuł mistrza Polski we florecie. W turnieju kobiet po raz pierwszy triumfowała Katarzyna Lachman (AZS AWF Poznań).

Ze względu na pandemię koronawirusa i obostrzenia, zawody rozgrywano w Lesznie (kobiety) i Rydzynie (mężczyźni). Czołowa ósemka florecistek decydujące pojedynki rozegrała w Rydzynie.

W rywalizacji mężczyzn w finale doszło do starcia pokoleń. 36-letni Rajski pokonał o 15 lat młodszego Mikołaja Rudnickiego (AZS AWFiS Gdańsk), dla którego srebrny medal jest największym osiągnięciem w mistrzostwach kraju. Rajski z kolei triumfował już po raz piąty, pierwszy tytuł wywalczył równo 10 lat temu.

W rywalizacji kobiet pierwsze złoto zdobyła Lachman, która w bratobójczym pojedynku pokonała znacznie bardziej doświadczoną koleżankę klubową - Martynę Synoradzką 14:13. Zdaniem trenera żeńskiej kadry Pawła Kantorskiego, zwycięstwo Lachmann nie jest sensacją.

- Może jest to mała niespodzianka, ale Kasia rok temu stała już na podium, zdobyła brązowy medal. Dziewczyny solidnie przygotowywały się do tych mistrzostw, bowiem był to pierwszy start od 10 marca. Na pewno, tak jak wszystkim sportowcom, brakowało im tej rywalizacji - powiedział szkoleniowiec.

Jego zdaniem reprezentantki Polski pokazały się z dobrej strony. - W pierwszej ósemce była cała kadra, a więc nie możemy mówić tu o jakiś niespodziankach. Po mistrzostwach kraju zawodniczki dostaną tydzień wolnego i 17 października spotykamy się na konsultacji w Poznaniu.

W niedzielę rozegrany zostanie turniej drużynowy.

Wyniki:

kobiety

półfinały



Martyna Synoradzka (AZS AWF Poznań) - Marika Chrzanowska (KU AZS-UAM Poznań) 15:13

Katarzyna Lachman (AZS AWF Poznań) - Aleksandra Jeglińska (AZS AWF Warszawa) 15:4



finał



Lachman - Synoradzka 14:13



Końcowa klasyfikacja:

1. Lachman, 2. Synoradzka, 3. Chrzanowska, Jeglińska, 5. Martyna Jelińska (AZS AWF Poznań), Martyna Długosz (KU AZS-UAM Poznań) 7. Renata Tomczak (IKS Leszno), 8. Julia Walczyk (KU AZS-UAM Poznań).



mężczyźni

półfinały



Leszek Rajski (Wrocławianie) - Jan Jurkiewicz (Toruńska Akademia Sportu) 15:12

Mikołaj Rudnicki (AZS AWFiS Gdańsk) - Michał Majewski (AZS AWF Warszawa) 15:6



finał

Rajski - Rudnicki 15:8



Klasyfikacja końcowa:

1. Rajski, 2. Rudnicki, 3. Majewski, Jurkiewicz, 5. Andrzej Rządkowski (Wrocławianie), 6. Michał Siess (Fundacja Gdańska Szkoła Floretu), 7. Piotr Janda (AZS AWFiS Gdańsk), 8. Szymon Czartoryjski (AZS AWF Warszawa)

Autor: Marcin Pawlicki