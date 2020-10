MP w zjeździe kajakowym. Najwięcej medali dla AZS AWF Kraków

Zawodnicy AZS AWF Kraków zdobyli łącznie dziesięć medali w zakończonych w niedzielę w Szczawnicy 77. mistrzostwach Polski w zjeździe kajakowym. W trzydniowej rywalizacji udział wzięło około 150 zawodniczek i zawodników z 14 klubów.

Największą liczbą krążków mogli pochwalić się zawodnicy krakowskich klubów - AZS AWF 10, oraz KKK 8. Trzecie miejsce z sześcioma medalami zajęli nowosądeczanie.

W pierwszym dniu mistrzostw w Szczawnicy rozegrano konkurencje sprintu górskiego. Tu triumfowali: w K1 Aleksandra Stach (KKK Kraków) i Krzysztof Majerczak (KS Pieniny Szczawnica), w C1 Grzegorz Hedwig (KS Start Nowy Sącz), a w C2 Michał Kołomański i Michał Wiercioch (AZS AWF Kraków).

W drugim i trzecim dniu odbył się zjazd kajakowy. W sobotę indywidualnie, dzień później zespołowo. W K1 wygrali Natalia Pacierpnik (KKK Kraków) i Paweł Florczak (UKS Dojlidy Białystok), w C1 Grzegorz Hedwig (KS Start Nowy Sącz), w C2 Bartłomiej Szymanek i Konrad Szymanek (KS Pieniny Szczawnica). W K1x3 najlepiej popłynęli: UKS 4 Katowice i AZS AWF Kraków, a w C2x3 - KKK Kraków.

- Duża liczba uczestników, no i po raz kolejny oprócz "górali" wystartowali także "płaskarze". To urozmaica rywalizację - cieszył się Łukasz Hurkała, prezes szczawnickiego KS Pieniny, który dodał, że i na pogodę nie można było narzekać.

- W piątek i sobotę było przyjemnie i ciepło, tylko niedziela powitała nas mżawką i ochłodzeniem. No ale wiadomo, kajakarze startują w różnych warunkach, więc aura nikogo nie odstraszyła - podkreślił.

Za największego pechowca zawodów uznał pochodzącego ze Szczawnicy Grzegorza Polaczyka (CWKS Zawisza Bydgoszcz). "Po ostatnich opadach wpływający do Dunajca Grajcarek trochę nam pozmieniał układ dna. To spowodowało, że ostro jadący swój finał Grzesiek utknął na jakimś kamieniu. Był zdecydowanym faworytem w sprinterskim K1, no i bronił ubiegłorocznego tytułu w tej konkurencji" - podsumował Hurkała.

Medaliści MP w sprincie kajakowym:

seniorki K1

1. Aleksandra Stach (KKK Kraków)

2. Klaudia Zwolińska (KS Start Nowy Sącz)

3. Natalia Pacierpnik (KKK Kraków)

seniorzy K1

1. Krzysztof Majerczak (KS Pieniny Szczawnica)

2. Jacek Brański

3. Michał Pasiut (obaj AZS AWF Kraków)

seniorzy C1

1. Grzegorz Hedwig (KS Start Nowy Sącz)

2. Kacper Sztuba

3. Igor Sztuba (obaj AZS AWF Kraków)

seniorzy C2

1. Michał Kołomański /Michał Wiercioch (AZS AWF Kraków)

2. Marcin Pochwała /Przemysław Nowak (KKK Kraków/LKK Drzewica)

3. Jarosław Zaziąbło /Michał Woś (KKK Kraków)

Medaliści MP w zjeździe kajakowym:

seniorki K1

1. Natalia Pacierpnik (KKK Kraków)

2. Aleksandra Cader (UKS 4 Katowice)

3. Klaudia Zwolińska (KS Start Nowy Sącz)

seniorzy K1

1. Paweł Florczak (UKS Dojlidy Białystok)

2. Wiktor Wieruszewski (LTK Fala Lublin)

3. Krzysztof Majerczak (KS Pieniny Szczawnica)

seniorzy C1

1. Grzegorz Hedwig (KS Start Nowy Sącz)

2. Kacper Sztuba

3. Igor Szuba (obaj AZS AWF Kraków)

seniorzy C2

1. Bartłomiej Szymanek/ Konrad Szymanek (KS Pieniny Szczawnica)

2. Michał Kołomański/Michał Wiercioch (AZS AWF Kraków)

3. Marcin Pochwała/Przemysław Nowak (KKK Kraków/LKS Drzewica)

Medaliści MP w konkurencji zespołowej:

seniorki K1x3

1. UKS 4 Katowice (Aleksandra Cader, Janina Francik, Patrycja Szewczyk)

2. KS Start Nowy Sącz (Dominika Danek, Julia Dziadosz, Klaudia Zwilińska)

3. KKK Kraków (Aleksandra Stach, Iga Garlewicz, Natalia Pacierpnik)

senior K1x3

1. AZS AWF Kraków (Jacek Brański, Jakub Brzeziński, Michał Pasiut)

2. KS Pieniny Szczawnica (Jakub Dyda, Krzysztof Majerczak, Mikołaj Mastalski)

3. KS Start Nowy Sącz (Jarosław Kolat, Michał Ciągło, Piotr Prusak)

senior C2x3

1. KKK Kraków (Hubert Wawryk/Jarosław Zaziąbło, Maciej Kowalczyk/Marcin Pochwała, Michał Woś/Przemysław Nowak)

2. KS Pieniny Szczawnica (Artur Wojtaszek/Bartłomiej Szymanek, Kacper Majerczak/Kacper Zachwieja, Konrad Szymanek/Mateusz Urban)

3. AZS AWF Kraków (Igor Sztuba/Kacper Sztuba, Michał Kołomański/Michał Wiercioch, Patryk Wszoła/Wojciech Fabijański).

Autor: Joanna Chmiel

jch/ co/