Agnieszka Skrzypulec (SEJK Pogoń Szczecin) zdobyła w Gdańsku 11. z rzędu tytuł żeglarskiej mistrzyni Polski w klasie 470. 30-letnia sterniczka i jej starsza o siedem lat załogantka Jolanta Ogar (UKŻ Wiking Toruń), które ścigały się z mężczyznami, wygrały dziewięć wyścigów.

Trzecia załoga rozegranych w sierpniu regat przedolimpijskich w Enoshimie zdecydowanie zajęła też pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej. Skrzypulec i Ogar wygrały dziewięć startów i w niedzielę nie musiały już rywalizować w ostatnim podwójnie punktowanym wyścigu medalowym.

Cztery pierwsze i dwa ostatnie złote medale MP Skrzypulec wywalczyła z Ogar, a ponadto dwa razy triumfowała z Natalią Wójcik (SEJK Pogoń) i trzy z Irminą Mrózek Gliszczynską (ChKŻ Chojnice).

Drugiej "10" złotych medali nie otworzył natomiast w klasie 49er Łukasz Przybytek. 30-letni sternik AZS AWFiS Gdańsk, który od 2012 roku tworzy niepokonany w Polsce duet ze swoim załogantem i klubowym kolegą Pawłem Kołodzińskim (wspólnie dwa razy startowali w igrzyskach olimpijskich), wycofał się po pierwszym dniu rywalizacji skiffistów.

"Podjęliśmy taką decyzję ze względu na drobne problemy zdrowotne Łukasza. Zostać mistrzem Polski to duży splendor, ale to nie jest dla nas najważniejsza w tym roku impreza. Priorytetem są zaplanowane na początku grudnia w Auckland mistrzostwa świata, podczas których chcemy uzyskać olimpijską kwalifikację dla kraju. Do Nowej Zelandii wyjedziemy już na początku listopada, natomiast wcześniej czekają nas dwa zgrupowania i regaty treningowe we francuskim Breście" - powiedział PAP Kołodziński.

Przy absencji trzeciej ekipy przedolimpijskich regat po raz pierwszy prymat w kraju wywalczyli ubiegłoroczni wicemistrzowie Dominik Buksak (AZS AWFiS) i Szymon Wierzbicki (AZS Poznań).

Pod nieobecność kontuzjowanego broniącego tytułu Piotra Kuli (GKŻ Gdańsk), który ma na koncie osiem tytułów mistrza kraju, w klasie Finn najlepszy okazał się ubiegłoroczny brązowy medalista Łukasz Lesiński (YK Stal Gdynia), a kolejne miejsca zajęli reprezentanci UKŻ Wiking Mikołaj Lahn i Sebastian Kalafarski.

W klasach Laser Radial i Standard sukcesu z zeszłego roku nie powtórzyli Agata Barwińska (MOS SSW Iława) i Jakub Rodziewicz (SEJK Pogoń). Ten duet, który uplasował się na drugim stopniu podium, został zdetronizowany przez klubowych kolegów - Wiktorię Gołębiowską i Tadeusza Kubiaka. Trzecie lokaty przypadły Magdalenie Kwaśnej (ChKŻ Chojnice) i Dawidowi Kani (ŻLKS Kiekrz Poznań).

W katamaranach Nacra 17 zwyciężyli Jakub Surowiec i Katarzyna Goralska - załoga UKS Navigo Sopot wygrała komplet 12 wyścigów.

Od czwartku do niedzieli u ujścia Wisły Śmiałej w Górkach Zachodnich w Gdańsku rywalizowało 146 zawodników.

Z przedstawicieli olimpijskich konkurencji zabrakło jedynie deskarzy, którzy przygotowują się do mistrzostw świata. Te regaty odbędą się w dniach 22-28 września na włoskim jeziorze Garda i będą dla nich drugą wewnętrzną olimpijską kwalifikacją.

Mistrzowie Polski w windsurfingowej klasie RS:X wyłonieni zostali pod koniec lipca podczas regat Volvo Gdynia Sailing Days. Wygrali Zofia Klepacka (Legia Warszawa), która po raz siódmy z rzędu stanęła na najwyższym stopniu podium, oraz Paweł Tarnowski (SKŻ Ergo Hestia Sopot).

Polacy mają na razie olimpijską nominację w czterech z 10 konkurencji - RS:X kobiet i mężczyzn, 470 kobiet oraz Laser Radial.(PAP)

