Na Torze Regatowym Malta rywalizowały, tym razem ze sobą, srebrne medalistki z czwórki podwójnej Katarzyna Zillmann, Marta Wieliczko, Maria Sajdak oraz Agnieszka Kobus-Zawojska. Trzy pierwszy wystartowały w jedynce i jak było do przewidzenia, między sobą rozdzieliły medale. Walka między Wieliczko a Zillmann była pasjonująca do ostatnich metrów, jakby stawką był medal nie mistrzostw kraju, ale igrzysk. Zillmann tuż przed metą zgubiła wiosło, ale wygrała wyścig.

- Wiosła mi się ślizgało w ręce, nie byłam już w stanie go utrzymać. Przytrafił mi się mały błąd techniczny, tzw. raczek, ostatnio zresztą bardzo popularny (tak błąd przytrafił się Niemkom w finale olimpijskim, dzięki czemu Polki zajęły drugie miejsce - PAP). Na szczęście udało mi się ponownie rozpędzić łódkę w miarę szybko, żeby wpłynąć na metę. Dla mnie to bardzo ważna impreza, to też okazja, żeby pokazać się naszym sponsorom - mówiła mistrzyni kraju.

Wieliczko, która przegrała ostatecznie o 0,29 sekundy, przyznała, że te biegi krajowe traktują prestiżowo.

- Zawsze Marysia była czołową jedynkarka w Polsce, której nie dało się dogonić. A dzisiaj znalazła się Kasia. Chyba przyjechała tu po ciężkim obozie w Kruszwicy - żartowała zawodniczka Wisły Grudziądz.

Sajdak nie ukrywa, że po powrocie do Polski ostatnie dni poświęciła na odpoczynek i spędziła czas z rodziną. W finale od połowy dystansu płynęła już spokojnie.

- Dziewczyny wyszły mocno ze startu, ja natomiast nie do końca przygotowywałam się do tego wyścigu. To nie był mój najlepszy start na jedynce i z radością oddaje mistrzostwo kraju koleżance - przyznała Sajdak.

Olimpijczycy z Tokio pływali w osadach klubowych, w konkurencjach, w których startują "od święta". Wiktor Chabel zamienił wiosła krótkie na długie, by wspomóc ósemkę Posnanii. W "swojej" konkurencji, czwórce podwójnej, z Posnanią sięgnął po złoty medal, dołożył drugie złoto w ósemce. Prym wiodła jednak jego żona - Monika Chabel, która razem z inną kadrowiczką Joanną Dittmann (obie Lotto Bydgostia) zdobyły trzy złote medale (w dwójce, czwórce i ósemce).

Reprezentanci kraju przyznali, że po powrocie z Tokio do kraju, potrzebowali kilka dni odpoczynku. Dlatego do mistrzostw Polski nie mieli zbyt wiele czasu na przygotowania.

- Po przylocie do Polski udałem się w rodzinne strony, do Sandomierza. W środę przyjechałem do Poznania na trening. W sumie trenowaliśmy ze trzy razy. Jeszcze mnie jet lag męczy po podróży, ale powoli dochodzę do siebie - tłumaczył Chabel, czwarty zawodnik igrzysk w Tokio.

Wieliczko z kolei przyznała, że po powrocie z Japonii nie czuła się najlepiej.

- Przez pierwsze trzy dni prawie w ogóle nie spałam, nie mogłam się przestawić na nasz czas. Tak samo było z jedzeniem, ciężko było mi wrócić do polskiej kuchni. Dlatego z przygotowaniem do zawodów nie było łatwo. W czwartek zeszłam na wodę, by zobaczyć, czy dam radę. Po lekkim treningu powiedziałam: "Niech trener mnie zgłosi do zawodów. Nie utopię się, nie przewrócę" - tłumaczyła Wieliczko.

Mikołaj Burda (Lotto Bydgostia) zaznaczył jednak, że nie można do zawodów podchodzić z marszu, bo "można sobie krzywdę zrobić".

- To nie tak, że nic nie robiliśmy. Jeśli było siedzenie w domu, to takie aktywne, tzw. czynny wypoczynek. Jeszcze w Tokio po startach chodziliśmy na ergometr. Ja startowałem w dwóch wyścigach i trudno tak przejechać dwa razy po dwa kilometry "z marszu". To nie jest takie łatwe, ani nawet wskazane - zaznaczył zawodnik z czwórki bez sternika.

Jak dodał, choć mistrzostwa kraju mają zupełny inny wymiar, niż prestiżowe zawody międzynarodowe, to zawodnicy zawsze je traktują poważnie.

- Te regaty są ważne przede wszystkim dla klubów, bo zbieramy punkciki do klasyfikacji drużynowego mistrza Polski. Poza tym, są one popularyzacją wioślarstwa, każdy może zobaczyć z +czym to się je+, a dla młodszych zawodników to też szansa na rywalizację z czołówką w Polsce - podsumował Burda.

Klasyfikację punktową wygrała Lotto Bydgostia (527 pkt), przed BTW Bydgoszcz (296) i AZS AWF Warszawa (280). Zdjęcie Katarzyna Zillmann /Anna Klepaczko /Newspix

Autor: Marcin Pawlicki

Wyniki mistrzostw Polski w wioślarstwie:

kobiety

jedynka

1. Katarzyna Zillmann (AZS UMK Toruń) 7.39,31

2. Marta Wieliczko (Wisła Grudziądz) 7.39,60

3. Maria Sajdak (AZS AWF Kraków) 8.16,90

jednyka wagi lekkiej

1. Zuzanna Jasińska (KW Pegaz Wrocław) 7.54,11

2. Aleksandra Rojek (AZS AWF Gorzów Wlkp.) 7.59,58

3. Hanna Koroś (AZS AWF Gorzów Wlkp.) 8.11,87

dwójka bez sterniczki

1. Lotto Bydgostia 7.25,31

(Monika Chabel, Joanna Dittmann)

2. AZS AWFiS Gdańsk 7.32,06

(Anna Potrzuska, Izabela Pawlak)

3. Posnania RBW 7.39,25

(Barbara Jęchorek, Jessika Sobocińska)

dwójka bez sterniczki wagi lekkiej

1. Lotto Bydgostia 7.43,44

(Paulina Wasela, Zuzanna Dreier)

2. Posnania RBW 7.51,34

(Natalia Zandecka, Hanna Śmigielska)

3. AZS AWF Kraków 7.55,70

(Maja Wiśniewska, Maria Brzozowska)

dwójka podwójna

1. AZS AWF Gorzów Wlkp. 7.09,77

(Olga Michałkiewicz, Katarzyna Boruch)

2. AZS AWF Warszawa 7.23,08

(Weronika Jagodzińska, Agnieszka Kobus-Zawojska)

3. BTW Bydgoszcz 7.28,21

(Barbara Streng, Inga Jekel)

dwójka podwójna wagi lekkiej

1. WTW Warszawa 7.22,42

(Zuzanna Duda, Urszula Ożarowska)

2. AZS AWF Gorzów Wlkp. 7.23,88

(Hanna Koroś, Aleksander Rojek)

3. Lotto Bydgostia 7.37,21

(Paulina Wasela, Zuzanna Dreier)

czwórka bez sterniczki

1. Lotto Bydgostia 6.45,75

(Izabela Gałek, Maria Wierzbowska, Monika Chabel, Joanna Dittmann)

2. AZS AWF Gorzów Wlkp. 6.48,10

(Martyna Jankowska, Wioletta Zmelty, Zuzanna Lesner, Weronika Kaźmierczak)

3. AZS UMK Toruń 7.02,41

(Sandra Jasińska, Dominika Gałka, Adrianna Paszkowska, Julia Weiwer)

czwórka podwójna

1. AZS AWF Gorzów Wlkp. 6.40,73

(Weronika Kaźmierczak, Zuzanna Lesner, Wioletta Zmelty, Katarzyna Boruch)

2. Lotto Bydgostia 6.48,01

(Klaudia Pankratiew, Paulina Chrzanowska, Małgorzata Strybel, Izabela Gałek)

3. AZS AWF Warszawa 6.50,38

(Joanna Śliwińska, Maria Wolna, Weronika Jagodzińska, Agnieszka Kobus-Zawojska)

czwórka podwójna wagi lekkiej

1. AZS AWF Kraków 7.11,98

(Zuzanna Migdał, Natalia Klimkowicz, Maja Wiśniewska, Maria Brzozowska)

2. AZS AWFiS Gdańsk 7.16,56

(Julia Wiśniewska, Aleksandra Demczuk, Marta Pluta, Aleksandra Andrzejewska)

3. Lotto Bydgostia 7.21,56

(Patrycja Chojnicka, Monika Błaszczyk, Paulina Wasela, Zuzanna Dreier)

ósemka

1. Lotto Bydgostia 6.27,34

2. AZS UMK Toruń 6.28,38

3. AZS AWF Kraków 6.35,60

mężczyźni

jedynka

1. Piotr Płomiński (WTW Warszawa) 6.49,23

2. Artur Mikołajczewski (Gopło Kruszwica) 6.49,23

3. Maciej Zawojski (AZS AWF Warszawa) 7.05,23

jedynka wagi lekkiej

1. Jerzy Kowalski (Gopło Kruszwica) 7.06,93

2. Dariusz Paczkowski (Lotto Bydgostia) 7.11,51

3. Łukasz Sawicki (AZS AWF Warszawa) 7.13,97

dwójka bez sternika

1. Posnania RBW 6.43,12

(Jerzy Kaczmarek, Damian Józefowicz)

2. Lotto Bydgostia 6.51,83

(Mikołaj Burda, Piotr Dziewieczyński)

3. AZS AWF Kraków 6.54,54

(Piotr Juszczak, Marek Kobosko)

dwójka bez sternika wagi lekkiej

1. Lotto Bydgostia 7.04,67

(Artur Zalewski, Adam Siewaszewicz)

2. Lotto Bydgostia 7.07,83

(Mikołaj Frontczak, Dawid Frącz-Zakrzewski)

3. BTW Bydgoszcz 7.09,51

(Miłosz Jasiulewicz, Adam Chaliński)

dwójka podwójna

1. AZS AWF Warszawa 6.23,48

(Dominik Czaja, Szymon Pośnik)

2. WTW Warszawa 6.26,52

(Marcin Brzeziński, Piotr Płomiński)

3. KW 1904 Poznań 6.29,41

(Dawid Grabowski, Adam Wicenciak)

dwójka podwójna wagi lekkiej

1. AZS Szczecin 6.32,77

(Jakub Byczek, Łukasz Piasecki)

2. Lotto Bydgostia 6.47,13

(Mikołaj Frontczak, Dawid Frącz-Zakrzewski)

3. Wisła Grudziądz 6.53,74

(Kamil Malinowski, Jakub Predel)

czwórka podwójna

1. Posnania RBW 5.54,15

(Wiktor Chabel, Dominik Glonek, Damian Józefowicz, Krzysztof Kasparek)

2. AZS AWF Warszawa 5.56,92

(Konrad Franke, Dominik Czaja, Szymon Pośnik, Maciej Zawojski) 3. WTW Warszawa (Marcin Brzeziński, Filip Fulara, Konrad Domański, Łukasz Bajorek)

czwórka bez sternika

1. Posnania RBW 6.02,17

(Patryk Wojtala, Wojciech Szwarc, Mikołaj Januszewski, Emil Jackowiak)

2. AZS UMK Toruń 6.03,39

(Dariusz Wąsicki, Karol Krause, Mirosław Ziętarski, Oskar Streich)

3. AZS AWFiS Gdańsk 6.03,97

(Dawid Górski, Jacek Sobczak, Szymon Tomiak, Adrian Górka)

czwórka bez sternika wagi lekkiej

1. Lotto Bydgostia 6.13,23

(Artur Zalewski, Adam Siewaszewicz, Mikołaj Frontczak, Dawid Frącz-Zakrzewski)

2. AZS Szczecin 6.16,13

(Aleks Dorenda, Aleksander Florczak, Jakub Byczek, Łukasz Piasecki)

3. AZS UMK Toruń 6.21,60

(Kacper Polański, Marcel Chełkowski, Michał Januszewski, Radosław Krymski)

ósemka

1. Posnania I 5.46,36

2. Posnania II 5.58,47

3. AZS UMK Toruń 5.58,73