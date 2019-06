​MP w taekwon-do. Mistrz świata z brązowym medalem w Rybniku

Nie zabrakło niespodziewanych rozstrzygnięć w mistrzostwach Polski w taekwon-do w Rybniku. Nowo kreowany mistrz świata w technikach specjalnych Mateusz Mróz (Taewo Klub Wschodnich Sportów Walki w Warszawie) zajął trzecie miejsce. Wygrał jego kolega klubowy Jakub Kołodziejak.

Na drugiej pozycji uplasował się Arkadiusz Michalski (RKT Feniks-Arete w Rybniku), a na najniższym stopniu podium stanęli Mróz i Sebastian Wdowiak (Klub Taekwon-do Tradycyjnego w Łodzi).

W testach siły zwyciężył Bartosz Słodkowski (LKS Sparta Głubczyce), drugi był Dominik Henzel (RKT Feniks-Arete w Rybniku), a trzecią lokatę wywalczyli Radosław Zazulak (Wrocławski Sportowy Klub Taekwon-do) i Jakub Gadzała (MKS Lewart AGS Lubartów).

- Dobrze oceniam swój występ indywidualny. W testach siły powtórzyłem wynik sprzed roku, zaś piąty raz z rzędu zostałem mistrzem Polski w walkach w wadze 85 kg. Każdy z pojedynków był trudny i wymagał odpowiedniego podejścia do przeciwnika. A co do testów, dla Bartka to była czysta formalność. Niespodziankę sprawił z pewnością Dominik. Zobaczymy co przyniosą jego kolejne występy. Ogólnie konkurencja testów siły stała na wysokim poziomie, o mistrzowski tytuł dogrywało się pięciu zawodników - powiedział Zazulak.

W układach triumfowali: 5-1 KUP - Michał Jano (LKS Sparta Głubczyce), I DAN - Mateusz Zgódka (MKS Taekwon-do Mińsk Maz.), II DAN - Maciej Żuk (Legnicki Klub Taekwon-do), III DAN - Marcin Wronowski (MKS Lewart AGS Lubartów), IV-VI DAN -Michał Cytryniak (Centrum Taekwon-do Łódź).

Na drugiej pozycji w układach III DAN sklasyfikowany został Mateusz Domurad (Gdański Klub Taekwon-do), który ponadto zwyciężył w walkach kategorii 63 kg. - Jestem zadowolony z tego co pokazałem i usatysfakcjonowany wynikiem. W walkach najtrudniejszą walkę stoczyłem w półfinale z klubowym kolegą Krzysztofem Gębickim - stwierdził.

W innych wagach najlepsi byli: 57 kg - Hubert Gloc (KS Wojownik Kłobuck), 70 kg - Kamil Dobrowolski (Wrocławski Sportowy Klub Taekwon-do), 78 kg - Arkadiusz Michalski (RKT Feniks-Arete w Rybniku), 85 kg - Zazulak, +85 kg - Słodkowski.

- Było kilka niespodzianek w zawodach, dopiero trzeci Mateusz Mróz, a złoto w technikach specjalnych dla juniora Jakuba Kołodziejaka. W testach siły srebro zdobył inny junior Dominik Henzel - dodał trener reprezentacji Łukasz Stawarz.

Wśród kobiet w zdecydowanej większości wygrywały faworytki, np. utytułowane zawodniczki jak Monika Wiater (MKS Lewart AGS Lubartów) - układy III - IV DAN i Anna Karbowska (Gdański Klub Taekwon-do) - techniki specjalne.

- Wyrównany był finał wagi do 68 kg, w którym wicemistrzyni świata Aleksandra Przytulska (Gdański Klub Taekwon-do) pokonała moją podopieczną z klubu Zuzannę Gadzałę (MKS Lewart AGS Lubartów). Zuzi niewiele zabrakło do zwycięstwa, popełniła błąd taktyczny w pierwszej rundzie i później ciężko było jej odrobić straty. Generalnie zasłużona wygrana Oli Przytulskiej. Fajnie pokazała się Nikola Wita (Rybnickie Centrum Sportów Walki Taekwon-do Fighter-TKM), która była druga w kategorii 62 kg i być może dostanie szansę w reprezentacji. W tej wadze zwyciężyła Karolina Konik (LKS Sparta Głubczyce) - przyznał szkoleniowiec żeńskiej kadry Jarosław Suska.

Złote medale zdobyły również: układy 5-1 KUP - Daria Baran (LKS Sparta Głubczyce), I DAN - Ilona Kubera (MKS Lewart AGS Lubartów), II DAN - Michalina Mikulska (MKS Taekwon-do Mińsk Maz.), testy siły - Natalia Olszak (RSC Taekwon-do Radzyń Podl.), walki: 50 kg - Patrycja Piętak (Wrocławski Sportowy Klub Taekwon-do), 56 kg - Anna Karbowska (Gdański Klub Taekwon-do), 75 kg - Monika Nyrć (LKS Lotos Jabłonna), +75 kg - Wioletta Hanisch (Legnicki Klub Taekwon-do).

W drużynowych układach triumfowali zawodnicy i zawodniczki GKT Gdańsk, a w walkach - KS Dragon Janów (kobiety) i MKS Lewart AGS Lubartów (mężczyźni). W walce aranżowanej najlepszy był RKT Feniks-Arete w Rybniku.