MP w szpadzie: Bielec i Knapik-Miazga najlepsi

​Maciej Bielec (AZS Wratislavia Wrocław) i Renata Knapik-Miazga (AZS AWF Kraków) zdobyli złote medale w indywidualnych mistrzostwach Polski w szpadzie, które odbywają się we Wrocławiu.

Zdjęcie Renata Knapik-Miazga /Sebastian Borowski /PAP

W finale pokonali odpowiednio Mateusza Antkiewicz (AZS AWF Katowice) i Magdalenę Piekarską-Twardochel (AZS AWF Warszawa).

Bielec bronił tytułu wywalczonego rok temu i należał do jednych z faworytów turnieju. W drodze do finału wrocławianin stoczył m.in. bardzo wyrównaną walkę z innym z kandydatów do złota Radosławem Zawrotnikiem (AZS AWF Kraków), zwyciężając 9:8. Sam finał również przyniósł wiele emocji, bo walka toczyła się praktycznie punkt za punkt. Bielec okazał się minimalnie lepszy od Antkiewicza, zwyciężając 15:13.

Jeszcze większe emocje były wśród kobiet, gdzie walik półfinałowe i sam już finał kończyły się zaledwie jednopunktowym zwycięstwem. Po złoto sięgnęła zeszłoroczna brązowa medalistka Knapik-Miazga, pokonując w ostatnim starciu Piekarska-Twardochel 15:14.

W niedzielę o medale będą walczyły drużyny.

Mistrzostwa Polski w szpadzie:

mężczyźni

półfinały

Maciej Bielec (AZS Wratislavia Wrocław) - Damian Michalak (Piast Gliwice) 15:8

Mateusz Antkiewicz (AZS AWF Katowice) - Bartosz Staszulonek (Piast Gliwice) 15:10

finał

Maciej Bielec - Mateusz Antkiewicz 15:13



Miejsca medalowe:

1. Maciej Bielec (AZS Wratislavia Wrocław)

2. Mateusz Antkiewicz (AZS AWF Katowice)

3. Damian Michalak (Piast Gliwice)

3. Bartosz Staszulonek (Piast Gliwice)



kobiety

półfinały

Renata Knapik-Miazga (AZS AWF Kraków) - Gloria Klughardt (Szpada Wrocław) 15:14

Magdalena Piekarska-Twardochel (AZS AWF Warszawa) - Alicja Klasik (RMKS Rybnik) 15:14



finał

Renata Knapik-Miazga - Magdalena Piekarska-Twardochel 15:14



Miejsca medalowe:

1. Renata Knapik-Miazga (AZS AWF Kraków)

2. Magdalena Piekarska-Twardochel (AZS AWF Warszawa)

3. Alicja Klasik (RMKS Rybnik)

3. Gloria Klughardt (Szpada Wrocław)