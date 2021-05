MP w szachach. Wojtaszek i Moranda w finale, pięć liderek w turnieju kobiet

Radosław Wojtaszek wygrał z Bartoszem Soćką 1,5:0,5, a Wojciech Moranda z Pawłem Teclafem 2,5:1,5 po dogrywce w półfinale mistrzostw Polski w szachach w Bydgoszczy. Po siedmiu rundach rywalizacji kobiet na czele z dorobkiem 4,5 pkt jest aż pięć zawodniczek.

W turnieju pod patronatem premiera Mateusza Morawieckiego mężczyźni rywalizują systemem pucharowym, jak przed rokiem w Warszawie, a kobiety - kołowym.

W rewanżowych partiach półfinałowych najwyżej rozstawiony Radosław Wojtaszek zremisował czarnymi z grającym z "czwórką" trenerem kadry mężczyzn 42-letnim Bartoszem Soćką po 49 posunięciach i wobec zwycięstwa w pierwszym pojedynku zagra o swój czwarty tytuł mistrza kraju.

W drugim półfinale 32-letni Wojciech Moranda (nr 3) zremisował czarnymi, jak we wtorek, z bojowo grającym 17-letnim Pawłem Teclafem (15), z którym pracuje na co dzień jako... trener-konsultant. W efekcie o losach awansu decydowała wieczorna dogrywka, która rozstrzygnęła się już na pierwszym etapie, w szachach szybkich (15 minut plus 10 sekund). Mistrz pokonał ucznia białymi i zremisował czarnymi.

W czwartek i piątek obydwaj zagrają o pierwszy w karierze medal mistrzostw kraju - Moranda z Wojtaszkiem o złoty, a Teclaf z Soćką - o brązowy.

W turnieju kobiet nastąpiło prawdziwe trzęsienie ziemi i... wyrównanie szans. Na dwie rundy przed końcem turnieju do złotego medalu pretenduje pięć zawodniczek. Wszystko dlatego, że przegrały swoje partie dotychczasowe współliderki: Joanna Majdan z Moniką Soćko i Jolanta Zawadzka z Klaudią Kulon. Ten drugi pojedynek trwał najdłużej w środę i skończył się zwycięstwem czarnych po 73 posunięciach.

"Po debiucie stanęłam przyjemniej, podobała mi się moja pozycja, aczkolwiek Jola mnie zaskoczyła. Nie przygotowałam w ogóle tego wariantu. W pewnym momencie przeciwniczka podstawiła całą pozycję. Dzięki temu, że miałam dobrze ustawionego gońca na a7, zyskałam przewagę, ale z jej realizacją szło mi bardzo ciężko. W pewnym momencie sama się trochę pogubiłam, ale na szczęście udało się. Wiedziałam, że ta końcówka hetmańska powinna być wygrana, ale musiałam uważać na wieczne szachy ze strony rywalki. Byłam zła na siebie, że wcześniej nie wygrałam. Najważniejsze jest jednak to cenne zwycięstwo. Bardzo się cieszę" - skomentowała dla PAP arcymistrzyni Kulon.

Na innej szachownicy jedynym tego dnia remisem zakończyła się partia broniącej tytułu wiceliderki Kariny Cyfki z Iwetą Radziewicz i na dwie rundy przed zakończeniem turnieju pięć czołowych szachistek ma 4,5 pkt.

"Dla faworytek turniej zaczyna się jakby od nowa. Teraz trzeba nerwy schować do kieszeni, wziąć się w garść i wygrać dwie pozostałe partie. Co będzie, to będzie. Wiadomo, że każda chce teraz wygrać wszystko. Zobaczymy, która będzie najlepsza" - podsumowała Kulon, ubiegłoroczna srebrna medalistka.

Oprócz Cyfki i Kulon pierwszą piątkę tworzą trzecia przed rokiem Majdan, czwarta Soćko, która w Bydgoszczy walczy o dziewiąty tytuł i wyprzedzenie w klasyfikacji wszech czasów Krystyny Hołuj-Radzikowskiej, oraz piąta Zawadzka, czterokrotna mistrzyni kraju.

W puli nagród mistrzostw Polski w Bydgoszczy jest 305 tysięcy złotych. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w obu turniejach otrzymają po - odpowiednio - 60, 40 i 20 tys.

Partie odbywają się w hotelu Holiday Inn, gdzie są zakwaterowani wszyscy uczestnicy. Z uwagi na obostrzenia sanitarne związane z pandemią COVID-19 kibice mogą śledzić zmagania wyłącznie poprzez transmisje internetowe. Początek rund każdego dnia o godz. 14. Zakończenie imprezy w piątek.

78. LOTTO Indywidualne MP Mężczyzn

1/2 finału, 1. dzień (na pierwszym miejscu grający w środę białymi):

Bartosz Soćko (KSz Hetman Katowice, 4) - Radosław Wojtaszek (MTS Kwidzyn, 1) remis i 0:1 Paweł Teclaf (Ormuzd Kartuzy, 15) - Wojciech Moranda (Wieża Pęgów, 3) remis i remis, dogr. 1,5:2,5

73. PGNiG Termika Indywidualne MP Kobiet

7. runda:

Iweta Rajlich (KSz Polonia Wrocław, 4) - Karina Cyfka (KSz Stilon Gorzów Wlkp., 2) remis

Julia Antolak (GKsz Solny Grzybowo, 9) - Michalina Rudzińska (KSz Hańcza Suwałki, 10) 1:0

Monika Soćko (KSz Hetman Katowice, 1) - Joanna Majdan (Wieża Pęgów, 7) 1:0

Jolanta Zawadzka (KSz Polonia Wrocław, 3) - Klaudia Kulon (LKS Wrzos Międzyborów, 5) 0:1

Joanna Dworakowska (KSz Polonia Warszawa, 8) - Alicja Śliwicka (UKS OPP Toruń, 6) 1:0

Klasyfikacja generalna (po siedmiu z dziewięciu rund):

1. Zawadzka 4,5 pkt

2. Majdan 4,5

3. Cyfka 4,5

4. Kulon 4,5

5. Soćko 4,5

6. Antolak 3,5

7. Rajlich 3

8. Dworakowska 3

9. Rudzińska 1,5

10. Śliwicka 1,5

