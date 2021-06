MP w ciężarach. Dwa rekordy Gumulińskiego, triumf Adamusa w Gdańsku

Maciej Gumuliński ustanowił drugiego dnia mistrzostw Polski w podnoszeniu ciężarów dwa rekordy kraju w kategorii 55 kg - w podrzucie i dwuboju. W sobotę w Gdańsku w wadze do 96 kg triumfował także czwarty sztangista ostatnich mistrzostw Europy Bartłomiej Adamus.

