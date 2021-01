MP na ergometrze wioślarskim. Wicenciak wraca do gry

Tylko kilku reprezentantów kraju wystąpiło w Poznaniu w mistrzostwach Polski na ergometrze wioślarskim. Tytuły wywalczyli Barbara Jęchorek i Adam Wicenciak oraz w kategorii lekkiej - Jaclyn Stelmaszyk i Łukasz Piasecki.

Kadrowicze są po intensywnych zgrupowaniach w górach, a wielu z nich odczuwa jeszcze skutki zarażenia koronawirusem, do którego doszło podczas grudniowego zgrupowania w portugalskim Lago Azul. Dlatego trenerzy reprezentacji dali odpocząć swoim podopiecznym. W Poznaniu do walki o medale przystąpiło zaledwie kilku uczestników ubiegłorocznych mistrzostw Europy, m.in. Adam Wicenciak, który pewnie pokonał dużo młodszych rywali. Poznański wioślarz mocno się cieszył ze zwycięstwa.



- Zmęczyłem się, ale warto było. Ja zawsze mam mocną ostatnią pięćsetkę, ale też chciałem przewiosłować równo cały dystans. Dla mnie był to ważny start, choć nie było tutaj pełnej obsady. Cieszy mnie wynik, po pięciu latach poprawiłem życiówkę o ponad dwie sekundy - mówił po finale Wicenciak.



Zawodnik KW 04, który ostatnio pełnił rolę rezerwowego w czwórce podwójnej (w mistrzostwach Europy zastąpił kontuzjowanego Fabiana Barańskiego), postanowił się "przekwalifikować" i startować w wiosłach długich. Wspólnie z Dawidem Grabowskim chcą wygrać krajową rywalizację w dwójce bez sternika, a następnie, na początku kwietnia we Włoszech spróbować powalczyć o kwalifikację olimpijską.



- Nie odpowiadała mi rola rezerwowego na kolejny rok, bo to by było dla mnie takie przygaszanie. Postawiliśmy z Dawidem wszystko na jedną kartę i za własne pieniądze, ale też przy pomocy wielu ludzi, postanowiliśmy walczyć o najwyższe cele. Zmiana z wioseł krótkich na długie nie jest jakimś większym problemem, to jest kwestia ogarnięcia ruchu wiosła, bowiem pozostałe elementy mamy już wypracowane - dodał Wicenciak.



W rywalizacji wagi lekkiej triumfowała Jaclyn Stelmaszyk, która razem z Weroniką Deresz też wiosną będzie walczyć o wyjazd do Tokio. Deresz podczas zgrupowania w Jakuszycach doznała kontuzji stawu skokowego i sytuacja osady dwójki podwójnej nieco się zagmatwała.



- Forma jest, poprawiłam "życiówkę" o ponad sekundę, więc cieszę się, że idę do przodu. Jest mi smutno, że nie ma ze mną Weroniki, cały czas wspieramy się nawzajem. Trzymam mocno za nią kciuki, mam nadzieję, że nie zabraknie jej motywacji - podkreśliła pochodząca z Kanady Stelmaszyk.



Medaliści mistrzostw Polski seniorów:

kobiety



złoty: Barbara Jęchorek (Posnania RBW) 7.07,3

srebrny: Katarzyna Duda (AZS Szczecin) 7.09,2

brązowy: Sonia Gnatowska (WTW Warszawa) 7.14,3



waga lekka



złoty: Jaclyn Stelmaszyk (Posnania RBW) 7.03,5

srebrny: Wiktoria Kalinowska (Posnania RBW) 7.14,2

brązowy: Zuzanna Jasińska (Milenium Wrocław) 7.21,0



mężczyźni



złoty: Adam Wicenciak (KW 1904 Poznań) 5.54,9

srebrny: Cezary Litka (AZS AWF Poznań) 5.56,7

brązowy: Dawid Grabowski (KW 1904 Poznań) 5.58,6



waga lekka



złoty: Łukasz Piasecki (AZS Szczecin) 6.23,3

srebrny: Jakub Byczek (AZS Szczecin) 6.26,1

brązowy: Patryk Golaska (MKS Dwójka Warszawa) 6.26,3



Marcin Pawlicki