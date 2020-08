MP kobiet w szachach – pierwsza porażka Klaudii Kulon

​Liderka Klaudia Kulon doznała pierwszej porażki w partii z 17-letnią Patrycją Waszczuk w mistrzostwach Polski kobiet w szachach w Ostrowie Wielkopolskim. Po siedmiu z dziewięciu rund jej przewaga nad drugą w klasyfikacji Kariną Cyfką zmalała do jednego punktu.

Zdjęcie Zawodniczka LKS Wrzos Międzyborów Klaudia Kulon (z prawej) w pojedynku z Patrycją Waszczuk z MUKS Gambit Międzyrzecz Podlaski /Tomasz Wojtasik /PAP

Grająca czarnymi 28-letnia zawodniczka LKS Wrzos Międzyborów, klasyfikowana na czwartym miejscu w krajowym rankingu, przegrała z najmłodszą uczestniczką turnieju po 41 posunięciach. Debiutująca w seniorskich mistrzostwach Waszczuk to nadzieja polskich kobiecych szachów, klasyfikowana obecnie na 22. miejscu w świecie wśród juniorek do lat 20.

Reklama

W ubiegłym roku zdobyła złoty medal ME do lat 16, jest aktualną mistrzynią Polski U-18. To jej drugie spektakularne zwycięstwo w finałowym turnieju w Ostrowie Wlkp., gdyż w pierwszej rundzie pokonała inną faworytkę Jolantę Zawadzką.

- Podeszłam do dzisiejszej partii na spokojnie. Nie walczę o podium, więc wyszłam z założenia, że nie mam nic do stracenia, że to Klaudia będzie ryzykować. Siadłam do szachownicy z "czystą głową" i myślę, że zagrałam porządną partię - skomentowała zawodniczka MUKS Gambit Międzyrzec Podlaski.

- Przed turniejem zakładałam, że miejsce w pierwszej piątce będzie dla mnie dużym sukcesem. Przede wszystkim chciałam się sprawdzić w rywalizacji z najlepszymi polskimi zawodniczkami. Ciężko trenowałam pod opieką arcymistrza Roberta Kempińskiego i taty. Czy piąte miejsce jest teraz realne? Być może. Szczerze mówiąc wolę nie zaprzątać tym sobie głowy - dodała Waszczuk, uczennica II klasy Liceum Ogólnokształcącego w Międzyrzecu Podlaskim o profilu biologia-chemia-angielski, legitymująca się 50-procentowym dorobkiem w swym pierwszym turnieju o MP seniorek - 3,5 pkt z siedmiu partii.

Na dwie rundy przed zakończeniem mistrzostw sytuacja w czołówce się spłaszczyła i o miejscach na podium zadecydują ostatnie dni. Po trzech kolejnych zwycięstwach do walki o najwyższe lokaty wróciła Zawadzka. Podobne szanse ma Joanna Majdan, która w poniedziałek pokonała najbardziej utytułowaną w stawce Monikę Soćko. Była to pierwsza porażka w turnieju jedynej polskiej szachistki posiadającej tytuł męskiego arcymistrza, która przyjechała do Ostrowa z nadzieją zdobycia rekordowego dziewiątego złotego medalu.

Dwie ostatnie rundy zapowiadają się niezwykle ciekawie. Liderka Kulon spotka się w nich z Majdan (białymi) i Soćko (czarnymi).

Fundusz nagród 72. MOKATE Indywidualnych Mistrzostw Polski Kobiet, rozgrywanych pod honorowym patronatem premiera Mateusza Morawieckiego, wynosi 42 tys. złotych. Zwyciężczyni otrzyma 14 tysięcy.

Przedostatnia, wtorkowa runda gier w Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Powstańców Wielkopolskich 18 rozpocznie się o godzinie 16, a ostatnia - w środę o 14.

Wyniki 7. rundy:

Jolanta Zawadzka (KSz Polonia Wrocław) - Honorata Kucharska (MKSz Rybnik) 1:0

Karina Cyfka (KSz Stilon Gorzów Wlkp.) - Alicja Śliwicka (UKS OPP Toruń) remis

Anna Kubicka (Zagłębie Dąbrowa Górnicza) - Julia Antolak (GKsz Solny Grzybowo) remis

Patrycja Waszczuk (MUKS Gambit Międzyrzec Podl.) - Klaudia Kulon (LKS Wrzos Międzyborów) 1:0

Joanna Majdan (Wieża Pęgów) - Monika Soćko (KSz Hetman Katowice) 1:0



Klasyfikacja po siedmiu rundach:

1. Kulon 5,5 pkt

2. Cyfka 4,5

3. Zawadzka 4

4. Majdan 4

5. Waszczuk 3,5

6. Soćko 3,5

7. Kucharska 3

8. Śliwicka 2,5

9. Kubicka 2,5

10. Antolak 2