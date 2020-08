MP kobiet w szachach. Debiutantka Waszczuk pokonała utytułowaną Zawadzką

Wygrana 17-letniej Patrycji Waszczuk z utytułowaną Jolantą Zawadzką to największa niespodzianka pierwszej rundy mistrzostw Polski kobiet w szachach, odbywających się w Ostrowie Wielkopolskim.

Reprezentująca MUKS Gambit Międzyrzec Podlaski najmłodsza uczestniczka turnieju, urodzona 17 czerwca 2003 roku w Lublinie, pokonała czarnymi 33-letnią wrocławiankę, 13-krotną medalistkę (cztery złote) mistrzostw kraju, po 51 posunięciach.

Pierwszy dzień 72. MOKATE Indywidualnych Mistrzostw Polski Kobiet pod honorowym patronatem premiera Mateusza Morawieckiego był nieformalnym meczem młodości z rutyną.

Wśród dziesięciu uczestniczek, które rozpoczęły we wtorek rywalizację w budynku Forum Synagogi, jest pięć doświadczonych reprezentantek kraju seniorek, z których każda ma co najmniej 13 występów w finałach MP oraz pięć młodych szachistek na dorobku, w tym trzy debiutantki. Losowanie turnieju sprawiło, że już pierwszego dnia doszło do swoistego meczu między tymi grupami.

Zakończył się on remisem, gdyż po stronie wyżej notowanych "uratowała go" Klaudia Kulon, wygrywając z inną debiutantką, 18-latką z Jaworzna Honoratą Kucharską.

Trzy pozostałe partie zakończyły remisami, przy czym na takie rozstrzygnięcia doświadczone Monika Soćko (walcząca o rekordowy dziewiąty tytuł), Karina Cyfka i Joanna Majdan musiały się sporo napracować.

Fundusz nagród MP kobiet wynosi 42 tys. złotych. Zwyciężczyni otrzyma 14 tysięcy.

Pierwsze rundy mistrzostw w Ostrowie Wlkp. odbywają się w Forum Synagodze przy ul. Raszkowskiej 21. Od piątku impreza przeniesie się do Centrum Aktywności Lokalnej, ul. Powstańców Wielkopolskich 18. Wszystkie gry zaczynają się o godzinie 16, z wyjątkiem ostatniej rundy, 12 sierpnia - g. 14.

Wyniki 1. rundy:

Karina Cyfka (KSz Stilon Gorzów Wlkp.) - Anna Kubicka (SzSON Zagłębie Dąbrowa Górnicza) remis

Klaudia Kulon (LKS Wrzos Międzyborów) - Honorata Kucharska (MKSz Rybnik) 1:0

Alicja Śliwicka (UKS OPP Toruń) - Joanna Majdan (Wieża Pęgów) remis

Jolanta Zawadzka (KSz Polonia Wrocław) - Patrycja Waszczuk (MUKS Gambit Międzyrzec Podlaski) 0:1

Julia Antolak (GKsz Solny Grzybowo) - Monika Soćko (KSz Hetman Katowice) remis

