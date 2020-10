Motocyklowe MŚ. Wygrana Rinsa w Aragonii, Mir na czele cyklu

Hiszpan Alex Rins (Suzuki) wygrał w Alcaniz wyścig o Grand Prix Aragonii, 10. rundę mistrzostw świata w klasie MotoGP. Jego rodak Joan Mir (Suzuki) został liderem klasyfikacji generalnej. W klasie Moto2 przedostatnie, 26. miejsce zajął Piotr Biesiekirski (NTS).

Rins wyprzedził w niedzielę innego reprezentanta Hiszpanii Alexa Marqueza (Honda), brata mistrza świata - Marca Marqueza (Honda), który pauzuje z powodu kontuzji.

Mir zajął trzecie miejsce, natomiast dotychczasowy lider Francuz Fabio Quartararo (Yamaha) był dopiero 18., mimo że startował z pole position.



W klasie Moto2 najlepszy okazał się Brytyjczyk Sam Lowes, który traci już tylko dwa punkty do prowadzącego w klasyfikacji generalnej i drugiego na mecie w Aragonii Włocha Enei Bastianiniego (obaj Kalex). Biesiekirski miał ponad minutę straty do zwycięzcy.



W Moto3 triumfował Hiszpan Jaume Masia (Honda), a prowadzenie w klasyfikacji generalnej utrzymał jego rodak Albert Arenas (KTM).



Do końca sezonu pozostały jeszcze cztery rundy. Najbliższa odbędzie się na tym samym torze 25 października. Podobnie jak w niedzielę najprawdopodobniej nie wystartuje tam dziewięciokrotny mistrz świata Włoch Valentino Rossi (Yamaha), który miał w czwartek pozytywny wynik testu na koronawirusa.