Włoch Andrea Dovizioso (Ducati) wygrał wyścig motocyklowej klasy MotoGP o Grand Prix Austrii na torze Spielberg, 5. rundę mistrzostw świata. Zawody zostały przerwane na ósmym okrążeniu z powodu poważnego wypadku.

Na trzecim zakręcie zderzyli się Francuz Johann Zarco (Ducati) i Włoch Franco Morbidelli (Yamaha) i obaj upadli. Morbidelli przez pewien czas nie mógł się podnieść, ale do karetki wszedł już o własnych siłach. Sędziowie pokazali czerwoną flagę, a po ok. 20 minutach rywalizację wznowiono.

Można uznać za ogromne szczęście, że w wypadku nie ucierpiał nikt inny. Koziołkujące motocykle Zarco i Morbidellego przeleciały bardzo blisko Włocha Valentino Rossiego i Hiszpana Mavericka Vinalesa (obaj Yamaha).



Drugie miejsce zajął Hiszpan Joan Mir (Suzuki), a trzecie - Australijczyk Jack Miller (Ducati).



Trwa seria Ducati na torze w Spielbergu. Od kiedy motocykliści rywalizują na tym torze, tj. od 2016 roku, zawodnicy tego teamu zwyciężali tam co roku. Sam Dovizioso stanął na najwyższym stopniu podium także w 2017 i 2019 roku.



W klasyfikacji generalnej prowadzenie utrzymał Francuz Fabio Quartararo (Yamaha), który w niedzielę zajął ósme miejsce.



Wcześniej trzeba było wstrzymać także wyścig klasy Moto2. Tuż po upadku Enei Bastianiniego (Kalex) na motocykl Włocha z dużą prędkością najechał Hafizh Syahrin (Speed Up). Malezyjczykowi udzielono pomocy jeszcze na trasie, a potem przewieziono karetką do szpitala. Cały czas był przytomny.



W tej klasie najszybszy był Hiszpan Jorge Martin (Kalex), natomiast w Moto3 triumfował jego rodak Albert Arenas (KTM).



Szósta runda zostanie rozegrana 23 sierpnia na tym samym torze w Spielbergu, gdzie motocykliści powalczą tym razem o Grand Prix Styrii.