Motocyklowe MŚ. Petrucci szybszy od Marqueza w MotoGP

Włoch Danilo Petrucci (Ducati) wygrał w niedzielę w klasie MotoGP wyścig o Grand Prix Włoch na torze Mugello, szóstą rundę mistrzostw świata. Petrucci o 0,043 s był szybszy od obrońcy tytułu Hiszpana Marca Marqueza (Honda).

Trzecie miejsce ze stratą 0,338 s zajął Włoch Andrea Dovizioso (Ducati).

"To niesamowite, jestem zachwycony" - powiedział 28-letni Petrucci, który odniósł pierwsze w karierze zwycięstwo w "królewskiej" klasie w swoim 125. starcie.

Walka o zwycięstwo trwała do ostatnich metrów. Marquez na początku ostatniego okrążenia wyszedł nawet na prowadzenie, ale stracił je od razu w pierwszym zakręcie. Petrucci wykorzystał moment zawahania rywala, wyprzedził go i jako lider dojechał do mety.

Trzeci był Dovizioso, który w końcówce musiał się bronić przed atakami Hiszpana Alexa Rinsa (Suzuki).

W klasyfikacji mistrzostw świata prowadzi Marquez, który ma 12 pkt przewagi nad Dovizioso.

Następna, siódma runda mistrzostw świata - wyścig o Grand Prix Katalonii - odbędzie w Barcelonie 16 czerwca.

Wyniki GP Włoch:

MotoGP:

1. Danilo Petrucci (Włochy/Ducati) 41.33,794

2. Marc Marquez (Hiszpania/Honda) strata 0,043 s

3. Andrea Dovizioso (Włochy/Ducati) 0,338

Klasyfikacja generalna MŚ (po 6 z 19 zawodów):

1. Marc Marquez (Hiszpania/Honda) 115 pkt

2. Andrea Dovizioso (Włochy/Ducati) 103

3. Alex Rins (Hiszpania/Suzuki) 88

Moto2:

1. Alex Marquez (Hiszpania/Kalex) 39.31,262

2. Luca Marini (Włochy/Kalex) strata 1,928 s

3. Thomas Luethi (Szwajcaria/Kalex) 2,242

Klasyfikacja generalna MŚ (po 6 z 19 zawodów):

1. Lorenzo Baldassarri (Włochy/Kalex) 88 pkt

2. Alex Marquez (Hiszpania/Kalex) 86

3. Thomas Luethi (Szwajcaria/Kalex) 84

Moto3:

1. Tony Arbolino (Włochy/Honda) 39.29,874

2. Lorenzo Dalla Porta (Włochy/Honda) strata 0,029 s

3. Jaume Masia (Hiszpania/KTM) 0,078

Klasyfikacja generalna MŚ (po 6 z 19 zawodów):

1. Aron Canet (Hiszpania/KTM) 83 pkt

2. Lorenzo Dalla Porta (Włochy/Honda) 80

3. Niccolo Antonelli (Włochy/Honda) 70