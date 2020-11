Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu (CAS) w Lozannie nałożył czteroletnią karę dyskwalifikacji na włoskiego motocyklistę Andreę Iannone (Aprilia), któremu udowodniono złamanie przepisów antydopingowych. Kara biegnie od 17 grudnia 2019 roku.

Na początku kwietnia 2020 Iannone został zawieszony na 18 miesięcy po wykryciu w jego organizmie sterydu anabolicznego drostanolu. Badanie przeprowadzono 3 listopada 2019 roku po Grand Prix Malezji na torze Sepang.

Próbka B potwierdziła to i w grudniu 2019 Międzynarodowa Federacja Motocyklowa (FIM) tymczasowo zawiesiła Włocha. Do okresu odbywania kary zaliczono mu dyskwalifikację za dwa ostatnie wyścigi z 2019 roku.



Iannone tłumaczył, że zabroniony środek przyjął bezwiednie przez zjedzenie skażonego mięsa w restauracji wysokiej klasy hotelu, w którym jego ekipa była zakwaterowana. Komisja Dyscyplinarna FIM, nakładając 1 kwietnia 2020 karę 18 miesięcy zawieszenia, nawet uznała jego tłumaczenie, ale sankcję utrzymała w mocy.



Innego zdania byli natomiast przedstawiciele Światowej Agencji Antydopingowej (WADA), którzy wnioskowali o nałożenie na niego czteroletniego zakazu startów.



Iannone nie zgodził się z orzeczeniem FIM, jego przedstawiciele, podobnie jak WADA, złożyli apelację do CAS. Tydzień temu Trybunał ogłosił, że postępowania jest opóźnione, dlatego sprawa Iannone została przełożona o kilka dni.



Podczas ostatniego przesłuchania przez CAS zawodnik nadal utrzymywał, że jest niewinny, potwierdził, że zabronionego środka dopingowego nie przyjął świadomie i zaapelował o unieważnienie decyzji FIM.



Prawnik Włocha Antonio De Rensis oraz przedstawiciele Aprilii 18-miesięczną karę określali jako absurdalną, byli przekonani, że CAS ją anuluje i zawodnik będzie mógł wrócić na tory.



We wtorek CAS oficjalnie oświadczył, że trzech sędziów odrzuciło apelację Włocha i uznało odwołanie WADA o czteroletniej dyskwalifikacji do grudnia 2023. Sędziowie stwierdzili: "w postępowaniu wyjaśniającym nie udało się udowodnić, że drostanol znalazł się w organizmie sportowca z powodu spożycia skażonego mięsa". Ustalono także, że w tym czasie w Malezji nie stwierdzono ani jednego takiego przypadku".



"Tłumaczenie obrony nie było wiarygodne" - napisano w końcowym orzeczeniu.



Iannone wygrał 13 wyścigów w różnych klasach motocyklowych mistrzostw świata, ale ostatni i jedyny triumf w MotoGP odnotował w 2016 roku podczas GP Austrii. W klasyfikacji generalnej trzykrotnie zajął trzecie miejsce w klasie Moto2 (2010, 2011 i 2012 rok).



W poprzednim sezonie Włoch był 16. w rywalizacji w MotoGP.