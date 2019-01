Moto GP: Kolejna operacja nadgarstka Jorge Lorenzo

Trzykrotny mistrz świata w klasie MotoGP (2010, 2012 i 2015 rok) hiszpański motocyklista Jorge Lorenzo przeszedł w sobotę w klinice w Weronie we Włoszech operację prawego nadgarstka.

Zdjęcie Jorge Lorenzo /AFP



To już drugi taki zabieg u tego zawodnika w ostatnim czasie, po raz pierwszy był operowany 25 października 2018 roku w Barcelonie. Wtedy 31-letni Lorenzo doznał kontuzji na początku października, podczas treningów na torze w Buriram w Tajlandii.



Leczenie zachowawcze nie dawało rezultatu, dlatego lekarze zdecydowali się pod koniec października na zabieg. Operacja była udana, motocyklista już pod koniec listopada wznowił treningi. W grudniu 2018 Hiszpan był operowany po raz drugi, rekonstrukcji zostały poddane kości prawej stopy.



Teraz podczas pobytu we Włoszech Lorenzo poczuł "dotkliwy ból prawej ręki". Konieczna była operacja. Lekarze obecnego urazu nie wiążą ze złamaniem z ubiegłego roku, do kontuzji doszło podczas tegorocznych treningów.



Nie wiadomo, czy w tej sytuacji Hiszpan będzie gotowy na udział w pierwszych tegorocznych testach w dniach 6-8 lutego na torze Sepang oraz w dwa tygodnie później w Katarze.



W kalendarzu sezonu mistrzostw świata 2019 jest 19 wyścigów. Pierwszy zaplanowano 10 marca na torze Losail International Circuit w Katarze.