Indoor Triathlon Series to cykl zawodów pod dachem, które odbywają się aż w 4 miastach: w Gdyni, Warszawie, Poznaniu oraz Piasecznie. W minioną niedzielę triathloniści, pierwszy raz, ścigali się w obiektach sportowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Uczestnicy mieli do pokonania 600 metrów płynąc, 15 kilometrów na rowerach magnetycznych i na zakończenie 3 kilometry na bieżni mechanicznej.

Wygrała Monika Jadczak

Wśród kobiet zwyciężyła Monika Jadczak (Natural EPO Dashradę Racing Team), która całą trasę pokonała w 47 minut i 22 sekundy. Wyprzedziła Darię Kisielewską (Akademia Wojsk Lądowych), która zameldowała się na mecie z czasem 49:13. Na trzecim miejscu uplasowała się Martyna Lewandowska (Sqoora Training) tracąc do drugiego miejsca zaledwie 13 sekund.

Reklama

- Jestem bardzo zadowolona z tego wyniku, bowiem jeszcze tydzień temu byłam przeziębiona, ale teraz jest już wszystko w porządku - powiedziała Monika Jadczak. - Pływam od siódmego roku życia, więc ten etap była dla mnie bardzo łatwy i przyjemny. Uwielbiam kontakt z wodą. Najsłabszą moją stroną jest rower, ale próbowałam po prostu cisnąć na "maksa", ile sił w nogach. Na bieżni dałam z siebie wszystko do samego końca. Naprawdę nie sądziłam, że wygram, ale udało się - podsumowała zwyciężczyni Indoor Triathlon Poznań.

Zdjęcie Indoor Triathlon Poznań / materiały prasowe / materiały prasowe

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Pekin 2022. Korespondencja Tomasza Lejmana z Chin po konkursie drużynowym IO. WIDEO INTERIA.TV





Wśród Panów wygrał Jacek Krawczyk

Najszybszym w kategorii mężczyzn okazał się Jacek Krawczyk (Trinergy) z czasem 36:53. Drugi na mecie był Bartosz Smeda (IRONMAN Prodmar Szczecin) 38:49, a podium uzupełnił Artur Mieloch (Miel-Pol & Dawaj Kalach Team), który finiszował z czasem 40:10.

- Nie spodziewałem się aż tak dobrego czasu - zaznaczył Jacek Krawczyk. - Zaskoczył mnie rower, pojechałem bardzo dobrze, z czego jestem dumny. Trochę mnie to później bolało na bieżni, ale już takie prawo natury. Udział w zawodach, to dla mnie sprawdzenie, na jakim etapie przygotowań jestem i oderwanie od monotonni treningów. Łatwiej jest o motywację, gdy dookoła inni też się męczą. Bardzo dobrze mi się startowało, warunki były fajne, nic tylko się ścigać. Start u siebie też pomaga, mogłem liczyć na wsparcie kibiców na trybunach. Zawsze miło, jeśli zawody organizowane są we własnym mieście. Mam blisko, z domu tylko wyskoczyłem i spokojnie zdążę jeszcze na obiad - podsumował triumfator Indoor Triathlon Poznań.

Zdjęcie Indoor Triathlon Poznań / materiały prasowe / materiały prasowe

Zawody Indoor Triathlon Poznań były imprezą wspieraną przez Urząd Miasta Poznań. Pełne wyniki rywalizacji dostępne są TUTAJ.

Oglądaj nasz program o Igrzyskach Olimpijskich - Weronika Nowakowska, Jan Ziobro zapraszają

W tegorocznym cyklu Indoor Triathlon Series jesteśmy już na ostatniej prostej. Za nami zawody w Gdyni, Warszawie oraz Poznaniu. Już w najbliższą niedzielę, 20 lutego, ostatnia szansa na start w Indoor Triathlon Series, tym razem w Piasecznie. Zapisy trwają do czwartku, do końca dnia, w portalu SlotMarket.pl. Interia jest patronem medialnym tego cyklu.



Pakiet startowy na Indoor Triathlon Series obejmuje ubezpieczenie, numer startowy, czepek, kubek z logo zawodów oraz pamiątkowy medal dla każdego zawodnika, który ukończy rywalizację. Zawody odbywają się z zachowaniem reżimu sanitarnego.