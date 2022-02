Choć baseball zarówno w Polsce, jak i w ogóle w Europie nie cieszy się zbytnią popularnością, to warto pamiętać, że amerykańska Major League Baseball jest jedną z najbardziej dochodowych lig świata, a jej największe gwiazdy potrafią zarabiać krocie.

MLB. 350 mln dolarów dla Juana Soto od Washington Nationals

Obecnie w MLB mamy lokaut- przestój w rozgrywkach trwa już ponad 75 dni, co jest niemal rekordem (dłuższy był jedynie lokaut w latach 1994-1995). Mimo to zza oceanu napływają od czasu do czasu bardzo interesujące informacje.



Jak informuje ESPN osiem miesięcy temu jeden z gwiazdorów Washington Nationals - 23-letni, wywodzący się z Dominikany Juan Soto - miał otrzymać propozycję przedłużenia kontraktu opiewającego na astronomiczną sumę nieco ponad 350 mln dolarów. Jego nowa umowa miałaby trwać aż 13 lat, a więc do momentu, kiedy Soto świętowałby 36. urodziny.



MLB. Juan Soto odrzucił gigantyczny kontrakt od Nationals. Woli "planować z roku na rok"

Soto jest uznawany za gigantyczny talent i uchodzi za czołowego pałkarza w lidze. Z Nationals związał się już w 2015 roku, a debiut w MLB zaliczył w 2018 r. Długoletni kontrakt od Nationals "ustawiłby" mu życie, problem polega jednak na tym, że baseballista go... odrzucił.



"Tak, otrzymałem ofertę kilka miesięcy temu, jeszcze przed lokautem" - stwierdził Soto w wywiadzie z ESPN. "Obecnie wraz z moimi agentami uważamy jednak, że lepszym rozwiązaniem jest planować ruchy z roku na rok i poczekać na bycie wolnym agentem" - dodał jednak. Jak podkreślił, jego główny przedstawiciel, Scott Boras "ma kontrolę nad sytuacją".

MLB. Juan Soto z nowym kontraktem byłby na swoistym "podium"

Gdyby Dominikańczyk zaakceptował ofertę zespołu z Waszyngtonu, jego umowa byłaby trzecią najbardziej wartościową w dziejach MLB. Lepsi od niego pod tym względem okazaliby się jedynie Mookie Betts (365 mln za 12 lat od Los Angeles Dodgers w 2020 r.) i Mike Trout (360 mln za 10 lat od Los Angeles Angels w 2019 r.).

Juan Soto może zostać wolnym zawodnikiem w 2024 r.