Kacper Sztuba to niezwykle utalentowany kajakarz slalomowy. Jego specjalnością jest konkurencja C-1. W niej jest byłym mistrzem świata juniorów i wicemistrzem świata młodzieżowców . W seniorskim sporcie wciąż czekamy na eksplozję jego talentu.

Jeszcze przed mistrzostwami Europy na olimpijskim torze pod Paryżem. Sztuba błysnął formą w kilku zawodach. W Polsce wprost nokautował rywali. Pozwalało to zatem sądzić, że może się włączyć do walki o medale.

Kacper Sztuba imponuje formą

I rzeczywiście tak było. 26-latek zajął piąte miejsce w finale C-1 w mistrzostwach Europy i była to najlepsza lokata naszych "górali" w tej imprezie.

W kwalifikacjach do kadry na ten sezon nie obyło się bez sensacji. Poza składem znalazł się bowiem trzykrotny olimpijczyk Grzegorz Hedwig . Sztuba nie chciał tego komentować.

- Nie skupiam się na innych w tym sezonie, tylko na sobie. Jak widać, przynosi to dobry efekt. Miałem dobry plan przygotowawczy. Przepracowałem ten okres bardzo solidnie. Na wodzie czuję się wyśmienicie, co widać nie tylko po wynikach, ale też po moim stylu pływania, choć wiem, że jest jeszcze kilka elementów do poprawy. Jestem jednak na bardzo dobrej drodze - mówił Sztuba w rozmowie z Interia Sport.