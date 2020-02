Baseballista Houston Astros Francis Martes został zawieszony na 162 mecze i nie zagra w żadnym spotkaniu tegorocznego sezonu - poinformowały władze MLB. Miotacz z Dominikany po raz drugi w karierze został przyłapany na dopingu.

W organizmie Martesa wykryto tym razem boldenon. To steryd anaboliczny, który poza sportowcami chcącymi w krótkim czasie uzyskać przyrost masy mięśniowej, wykorzystywany jest także w weterynarii.

Niespełna rok temu - 12 marca 2019 - został ukarany za stosowanie klomifenu. To lek stosowany przy niepłodności kobiet, który niektórzy zawodnicy używają, by zmniejszyć skutki uboczne dopingu. Wówczas zdyskwalifikowano go na 80 meczów i wrócił do gry 21 sierpnia.

24-letni miotacz nie skomentował informacji o zawieszeniu na cały sezon. Zrobił to jego klub.

"Nasi zawodnicy są przeszkoleni w ramach programów MLB dotyczących zapobiegania i radzenia sobie z dopingiem. Mamy nadzieję, że Francis wyciągnie z tego doświadczenia wnioski" - zaznaczono.

Pierwszy mecz w tym sezonie Astros rozegrają w sobotę.